Ad un mese dall’adesione ufficiale a Sud chiama Nord, il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, entra nel coordinamento nazionale del partito. La nomina, accolta con grande soddisfazione, è giunta durante i lavori dell’assemblea nazionale, svoltasi nello scorso fine settimana a Taormina. “La nomina nel coordinamento nazionale del partito Sud chiama Nord mi riempie di orgoglio ed è prova dell’attenzione speciale che viene riservata ai nostri territori – ha detto Giovanni Barbagallo – Questo per me sarà un ulteriore stimolo per contribuire al radicamento del movimento politico e alla sua espansione a livello nazionale. Ringrazio di vero cuore l’on. Laura Castelli, l’on. Danilo Lo Giudice, l’on. Davide Vasta e il nostro leader, l’on. Cateno De Luca, per aver creduto in me e – conclude – per avermi dato l’opportunità di dimostrare sul campo il valore delle nostre idee e del nostro impegno”.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.