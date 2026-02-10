In occasione della Giornata Nazionale delle STEM, il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, On. Paola Frassinetti ha visitato la Culla tecnologica Biomed & Biotech 4.0 dell’ITS Academy NTV A. Volta realizzata con i fondi del PNRR a Palermo, in via Principe di Belmonte n. 105, al secondo piano del complesso architettonico dell’Istituto Santa Lucia.

La visita rientra nella programmazione della Settimana Nazionale delle STEM, in calendario dal 4 all’11 febbraio, istituita dalla Legge n. 187/2023, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare la diffusione delle competenze in ambito Science, Technology, Engineering e Mathematics, anche in una prospettiva di equità di genere, favorendo l’orientamento e la partecipazione attiva delle giovani generazioni.

All’evento erano presenti anche il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei Deputati, l’On.le Maria Carolina Varchi, l’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, On.le Mimmo Turano, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria, Dr.ssa Maria Elena Oddo, il Coordinatore del Servizio Ispettivo URS Sicilia, Dr. Filippo Ciancio, l’Assessore all’Innovazione del Comune di Palermo, Dr. Fabrizio Ferrandelli, il Presidente del CdA dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia, Dr. Gaetano Clemente, a testimonianza del forte legame tra formazione, istituzioni e mondo produttivo.





Nel corso dell’incontro, studentesse e studenti dell’ITS Academy A. Volta hanno raccontato la loro storia e le ragioni di una scelta, che si è trasformato in un progetto di vita. Tra le testimonianze sulla filiera tecnologica del c.d. 4+2, presenti anche la Prof.ssa Paola La Monica, DS dell’I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Piazza Armerina (EN) ed il Dr. Luca Leanza, Presidente di Aristeia Farmaceutici.

Sulla iniziativa interviene l’On. Paola Frassinetti: “In occasione della settimana nazionale delle STEM, la visita all’ITS Academy A. Volta di Palermo nella sede che ospita la Culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 rappresenta un momento particolarmente significativo per ribadire il valore strategico della formazione tecnico-scientifica per il futuro dei nostri giovani. Tra le priorità del Ministero vi sono la piena realizzazione del diritto allo studio, il contrasto alla dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali e grazie alle varie misure messe in campo la dispersione scolastica secondo le stime Invalsi è scesa all’8,3% nel 2025, un risultato importante che ci avvicina con largo anticipo all’obiettivo europeo del 2030. La sfida ora è accompagnare i ragazzi verso percorsi formativi capaci di valorizzarne talenti e aspirazioni e in questa direzione va la filiera tecnologico-professionale del modello 4+2, il rafforzamento degli ITS Academy, insieme all’investimento nelle competenze STEM per indirizzare soprattutto le donne verso il settore scientifico”.





“Investire negli ITS Academy significa investire nel futuro dei nostri giovani e della nostra terra. Grazie a queste Scuole di specializzazione post diploma oggi è concretamente possibile avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del lavoro, attraverso un’offerta formativa costruita in stretta sinergia con le imprese e con i settori strategici del territorio. Un processo fondamentale che, purtroppo, il sistema universitario da solo non riesce sempre a soddisfare pienamente”. Così il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, interviene in occasione della settimana delle materie tecnico-scientifiche, istituita dal Parlamento nel 2023 e celebrata a Palermo presso l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “A. Volta.

“Il segmento degli Istituti tecnologici superiori registra l’80% di occupabilità e l’ITS Academy Alessandro Volta è sicuramente un’eccellenza della nostra Regione. Posso certamente dire che in Sicilia il sistema funziona per davvero e, guardando ai dati, il bilancio è assolutamente positivo”. Lo ha detto l’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, On. Mimmo Turano, nel corso dell’incontro. Turano ha anche sottolineato che l’Amministrazione metterà in campo ogni iniziativa utile a ridurre il divario di genere nell’accesso a queste discipline e ha ricordato che “l’Assessorato ha partecipato al Bando del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione dei Campus, una sorta di Politecnici degli ITS Academy, entro settembre presenteremo il progetto esecutivo”.





Ed ancora “Sicindustria è socio fondatore dell’ITS Academy A. Volta perché considera la formazione tecnica terziaria professionalizzante una leva strategica per lo sviluppo industriale e la competitività del territorio. Non a caso, il tema dei giovani e delle competenze è uno dei cinque assi portanti del Piano Florio voluto dal Presidente Luigi Rizzolo: nessuna politica di sviluppo è efficace se i talenti continuano ad andare via. Gli ITS Academy rappresentano oggi una risposta concreta al fabbisogno di competenze delle imprese e un ponte reale tra scuola e lavoro. La Culla tecnologica Biomed & Biotech 4.0 dimostra come l’alleanza tra imprese, istituzioni e formazione possa generare occupazione qualificata e futuro per la Sicilia”, ha dichiarato Maria Elena Oddo, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria, intervenuta all’incontro.





“La Settimana Nazionale delle STEM – afferma Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo – è un’occasione importante per avvicinare le giovani e i giovani alle discipline tecnico-scientifiche e mostrare loro concretamente – grazie ai nostri laboratori 4.0 – come la formazione tecnica di alto livello possa tradursi in opportunità professionali reali, senza distinzione di genere. Crediamo fermamente nel dialogo tra scuola, imprese e istituzioni quale chiave per costruire qui e ora il futuro dei nostri talenti”.

Tutte le info su www.itsvoltapalermo.it

