Ben 1.400 visitatori in una sola giornata. È il risultato straordinario registrato domenica 11 ottobre alla Canonica degli Archi, a Riposto, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. Un’affluenza eccezionale, ancora più significativa se si considera che sabato 10 ottobre il sito è rimasto chiuso in seguito all’ordinanza di allerta meteo emanata dal sindaco di Riposto. Il pubblico accorso ha potuto scoprire la storia e l’architettura di questa antica residenza di campagna, importante testimonianza del territorio della Contea di Mascali, e accedere eccezionalmente ad ambienti normalmente non aperti ai visitatori: l’atelier e la pinacoteca personale di Giuseppe Patanè, artista e proprietario della Canonica. Un percorso inedito tra architettura, arte e alta moda, che ha permesso di conoscere più da vicino il mondo creativo di chi custodisce e ha restaurato la dimora. Il risultato conferma il valore del lavoro portato avanti sul territorio dai volontari del Gruppo FAI Giarre Riposto, impegnati nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale.





“Abbiamo registrato un boom di visitatori perché sono affluite ben 1.400 persone, che ringraziamo per averci onorato della loro presenza. Un risultato che ci inorgoglisce, considerato che sabato l’allerta meteo ci ha costretti alla chiusura – dichiara Giada Patanè, capo gruppo FAI Giarre Riposto – La buona riuscita di questa giornata è il frutto della sinergia di vari enti e istituti. Innanzitutto, voglio ringraziare il proprietario, Giuseppe Patanè, che ci ha aperto le porte di casa e ci ha consentito di entrare nel suo mondo. Voglio ringraziare il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e il comandante della Polizia Locale, Orazio Giovanni Vecchio, per il supporto fondamentale nella gestione della viabilità. Un ringraziamento particolare – prosegue – va anche agli apprendisti Ciceroni dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Amari – Rizzo – Pantano’, che hanno raccontato ai visitatori la storia della Canonica degli Archi, e ai Marinai d’Italia, il cui contributo è stato determinante per gestire al meglio i flussi di persone in una giornata caratterizzata da un’affluenza particolarmente elevata.





E in ultimo, ma non per ultimo, ringrazio i volontari del Gruppo FAI Giarre Riposto che hanno accolto, nonostante la stanchezza, i visitatori sempre col sorriso. Vi aspettiamo – conclude – alle prossime Giornate FAI di Primavera”. Le Giornate FAI d’Autunno si confermano così un’importante occasione per avvicinare cittadini e visitatori alle bellezze del territorio, facendo conoscere luoghi, storie e patrimoni che rappresentano una parte preziosa dell’identità locale. Il risultato ottenuto alla Canonica degli Archi premia l’impegno dei volontari e la collaborazione tra istituzioni, proprietari e realtà del territorio, dimostrando quanto la sinergia possa contribuire alla valorizzazione culturale della comunità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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