Un viaggio lungo millenni attraverso il cuore pulsante del Mediterraneo. Due luoghi simbolo dell’archeologia e della cultura della Sicilia occidentale si preparano a ospitare la presentazione di “Trapani e dintorni. Gente, culture e cucina”, il nuovo volume edito da Villaggio Letterario e curato da Valerio Agnesi, Anna Russolillo e Maria Oliveri. L’opera rappresenta un omaggio corale a un territorio straordinario, da sempre crocevia di rotte, popoli e contaminazioni culturali.

Attraverso 27 capitoli firmati da 19 autori, il libro ricompone il mosaico identitario di un’area geografica che ha fatto dell’incontro tra civiltà la sua ricchezza più grande. Le presentazioni si svolgeranno in due cornici d’eccezione, custodi della memoria artistica e archeologica del territorio.





Il primo appuntamento si terrà venerdì 16 ottobre, alle 17, al Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani, scrigno della storia artistica, delle tradizioni e dell’identità del territorio. L’incontro si aprirà con i saluti della direttrice Anna Maria Parrinello e Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani. Introdurrà Valerio Agnesi, professore emerito dell’Università di Palermo. Interverranno Lina Novara, storica dell’arte; Angelo Troia, professore dell’Università di Palermo; Salvatore Surdo, naturalista; Attilio Carapezza, presidente della Società Siciliana di Scienze Naturali; Franco Foresta Martin, giornalista scientifico; Anna Abbate, archeologa.





Il secondo incontro si terrà sabato 17 ottobre alle 17, al Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, luogo privilegiato per raccontare la storia antica della città. Porteranno i saluti la direttrice Anna Occhipinti e Andreana Patti, sindaco di Marsala. Introdurranno Valerio Agnesi e Franco Foresta Martin. Interverranno Maria Grazia Griffo, funzionaria del Parco Archeologico di Lilibeo; Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala; Salvatore Surdo; Lina Novara; Massimo Brizzi, giornalista; Aldo Messina, medico; Vita Montalto, esperta in Turismo integrato. Il volume è il settimo della collana “Gente, cultura e cucina” dedicata ai territori di Sicilia e Campania.





Un percorso editoriale nato per valorizzare luoghi abitati fin dalla Preistoria che si sono distinti, nel corso dei secoli, come protagonisti indiscussi di scambi commerciali, migrazioni e importanti intrecci culturali. “La presentazione del volume si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale da noi promosse per far conoscere la storia e l’identità del territorio di Trapani, largamente rappresentato nel nostro percorso espositivo”, dice Anna Maria Parrinello, direttrice del Museo Pepoli. “E’ con grande piacere che mettiamo a disposizione la nostra struttura museale per la presentazione di un volume che entra nel cuore del nostro territorio – aggiunge Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico Regionale Lilibeo -. Il nostro lavoro è divulgare cultura a 360 gradi ed eventi come questo contribuiscono a raggiungere il nostro obiettivo”.

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