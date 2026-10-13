I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, hanno concluso due distinte attività volte a contrastare l’illegalità diffusa e a rafforzare la sicurezza nelle aree periferiche della città. Gli interventi hanno portato all’arresto di un giovane nel quartiere Cruillas e al rinvenimento di munizioni nello Zen 2.

La lite in famiglia e la scoperta dello stupefacente a Cruillas

Nel quartiere Cruillas, i militari della stazione di Resuttana Colli hanno arrestato in flagranza di reato un ventiquattrenne palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata a seguito di una chiamata al numero di emergenza che segnalava un’accesa lite familiare scaturita per futili motivi tra due fratelli all’interno di un’abitazione.

Una volta riportata la calma tra le mura domestiche, i carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti con una perquisizione dell’immobile. Nel corso delle verifiche, nella disponibilità del ventiquattrenne sono stati trovati e sequestrati un panetto di hashish del peso di oltre ottanta grammi e alcune dosi di marijuana.

Lo stupefacente è stato inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche qualitative e quantitative di rito. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il ritrovamento di cartucce nello Zen 2

In un altro servizio di pattugliamento svolto nel quartiere “Zen 2”, i carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno concentrato l’attenzione sulle aree comuni di un condominio in via Costante Girardengo. Durante l’ispezione del padiglione, i militari hanno individuato e sequestrato a carico di ignoti otto cartucce a pallini calibro 12, che erano state abilmente nascoste all’interno del sottoscala dello stabile.