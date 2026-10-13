Un intervento tempestivo della Polizia Locale di Riposto ha consentito di soccorrere una giovane donna di 24 anni che ieri pomeriggio si trovava in mare, in una situazione di pericolo. Poco dopo le 13, il comandante Orazio Giovanni Vecchio ha ricevuto una telefonata dalla Centrale operativa dei Carabinieri della Compagnia di Giarre, che segnalava la scomparsa di una ragazza, allontanatasi da casa in una condizione di forte fragilità e con intenti suicidari. Il comandante ha immediatamente disposto l’avvio delle ricerche, partecipando personalmente alle operazioni insieme a una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno perlustrato la zona costiera fino a quando, nei pressi di viale Amendola, hanno notato una ragazza in mare che si stava progressivamente allontanando dalla riva. A quel punto, il comandante Vecchio ha iniziato a parlarle, cercando di instaurare un dialogo e di convincerla a tornare verso la spiaggia.





La giovane appariva in stato confusionale, ma grazie alla capacità di ascolto e all’approccio rassicurante del comandante è stato possibile guadagnare la sua fiducia e convincerla a uscire dall’acqua. Una volta riportata in salvo, la 24enne è stata accompagnata all’ospedale di Giarre da una pattuglia della Polizia Locale e dai Carabinieri della Compagnia di Giarre, per essere affidata alle cure del personale medico. “Desidero esprimere il mio apprezzamento al comandante Orazio Giovanni Vecchio e agli agenti della Polizia Locale per la prontezza e la sensibilità dimostrate in un intervento particolarmente delicato – dichiara il sindaco Davide Vasta – In una situazione come questa, alla tempestività è stata fondamentale la capacità di ascoltare, rassicurare e instaurare un dialogo con la giovane. Ringrazio anche i Carabinieri della Compagnia di Giarre per la collaborazione. Questo episodio ci ricorda quanto siano importanti la professionalità e, soprattutto, l’umanità di chi ogni giorno è al servizio della comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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