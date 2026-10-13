Palermo, la Confraternita dei Pirriaturi, attiva dal 1557, si prepara a celebrare Maria Santissima delle Grazie al Papireto con un programma di iniziative religiose e popolari in calendario dal 7 al 18 ottobre 2026.

Il programma prevede celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera, processioni, appuntamenti musicali e attività rivolte alla comunità del quartiere Capo. La giornata conclusiva, domenica 18 ottobre, sarà dedicata alla solennità della Madonna delle Grazie, con l’uscita del simulacro e gli eventi tradizionali collegati alla festa.

Tra le famiglie legate alla storia della Confraternita c’è la famiglia Oddo. Salvatore Oddo e il figlio Saverio rappresentano due generazioni impegnate nella conservazione delle tradizioni confraternali.





La loro partecipazione si inserisce in una continuità familiare arrivata alla terza generazione e testimonia il ruolo delle famiglie nella trasmissione dei riti, delle consuetudini e della devozione popolare. Il passaggio da padre a figlio contribuisce a mantenere vivo il legame tra la Confraternita e il territorio.

Mercoledì 14 ottobre, alle 20.30, in via Spera si svolgerà una serata di street food organizzata dalla Confraternita di Maria Santissima delle Grazie.

L’iniziativa accompagnerà i festeggiamenti con un momento dedicato alla gastronomia siciliana e alla partecipazione dei residenti, dei confratelli e dei visitatori. L’appuntamento unirà convivialità e tradizione nel cuore del quartiere Capo.

Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 18 ottobre, quando è previsto il momento centrale della festa con l’uscita del simulacro di Maria Santissima delle Grazie, gli omaggi musicali e le iniziative di animazione popolare.

Per la Confraternita dei Pirriaturi, il calendario rappresenta un’occasione per rinnovare una tradizione documentata dal 1557 e rafforzare il rapporto con la comunità. La presenza di confratelli e famiglie storiche, tra cui Salvatore e Saverio Oddo, conferma la continuità di un patrimonio religioso e culturale ancora oggi parte dell’identità del quartiere Capo.

Luogo: Papireto, Papireto

Tipo evento: Altro

Ora: 05:00

Artista: processione

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