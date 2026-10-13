Canti antichi e linguaggi contemporanei, coltivati insieme come in un giardino. E’ il fulcro attorno al quale ruota la rassegna I Giardini dei Canti, progetto dell’associazione culturale Formedonda, che porta la musica ispirata alle tradizioni del Mediterraneo fuori dai luoghi consueti dello spettacolo: nelle scuole, nei borghi, nei castelli e nei siti monumentali dell’area metropolitana di Palermo.

Dal 12 al 25 ottobre sono in programma quattro appuntamenti tra Castelbuono, Partinico, Monreale e Marineo. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero su prenotazione, organizzati con il sostegno del ministero della Cultura, dell’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, la città metropolitana di Palermo, il comune di Palermo, l’assessorato alle Culture e la Fondazione Sicilia.





Il 12 ottobre, alle 11.30, al liceo Felicia Impastato di Partinico è in programma la presentazione ai giovani del laboratorio “Agricantus Lab”, condotto dai musicisti di Agricantus con il Centro Tau di Palermo, nel corso del quale ragazze e ragazzi non assistono a un concerto ma lo costruiscono, rielaborando canti di lavoro, di festa e di rito della tradizione orale siciliana e mediterranea.





Il 18 ottobre, alle 16, al Castellaccio di Monreale, il concerto del progetto Celia, canzoniere d’amore in ottave siciliane di Antonio Veneziano, dove Maurizio Curcio, Roberta Scacciaferro e Valentina Migliore ne fanno uno spettacolo di voce, parola e musica sulle pendici di Monte Caputo. Con loro anche Anton Giulio Pandolfo (che leggerò i testi), Giuseppe Viola (ai fiati), Angelo Battaglia (alla chitarra). Il 23 ottobre, Agricantus Lab prosegue, alle 12, al liceo Don G. Colletto di Marineo, con un appuntamento riservato agli studenti. Il 25 ottobre, alle 16, ancora al Castellaccio di Monreale, concerto del progetto Agricantus Lab, che vedrà coinvolti i giovani delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa insieme ai musicisti del gruppo Agricantus.

Luogo: Castellaccio

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