Si è concluso oggi al Mangia’s Pollina Resort il meeting dell’ITS Academy Sicani, due giorni intensi che hanno coinvolto 250 studenti provenienti da tutta la Sicilia. L’iniziativa ha riunito esperti, imprenditori, startup e istituzioni con un obiettivo preciso: fare rete e valorizzare il talento dei giovani nei settori dell’agroalimentare e del turismo.

Con sede legale a Bivona (AG), ITS Sicani opera da quattro anni in diversi comuni siciliani (Palermo, Sciacca, Cammarata, Menfi, Santa Margherita Belice) offrendo percorsi biennali con formazione pratica e stage in azienda. Il tasso di occupazione post-diploma supera il 90% a un anno dal termine del percorso. I principali ambiti di specializzazione: esperienzialità e accoglienza, filiera dell’olio, agroalimentare e comunicazione.

Durante l’evento, studenti ed ex studenti hanno raccontato il proprio percorso formativo e professionale, testimoniando come l’ITS sia stato un trampolino verso il lavoro e anche verso l’imprenditorialità. A dimostrarlo, la presenza di tre startup siciliane nate in questo contesto: Red Etna, Kymia e CleverGrow. Realtà innovative sostenute da Le Village by CA Sicilia, hub promosso dal Gruppo Crédit Agricole che favorisce l’incontro tra grandi aziende, giovani imprese e università.

Il Comitato Scientifico, guidato dal professor Giuseppe Di Miceli, ha curato con attenzione la scelta dei relatori: imprenditori, opinion leader, coach e innovatori di primo piano. I lavori sono stati aperti dal presidente della Fondazione ITS Sicani, Ciro Costa.

Tra gli ospiti intervenuti:

Oscar Farinetti (Eataly)

(Eataly) Giulia Giuffrè (Irritec)

(Irritec) Cris Nulli (X – Twitter)

(X – Twitter) Alessandro La Rosa (Creationdose)

(Creationdose) Ugo Parodi Giusino (Magnisi)

(Magnisi) Mario Faro (Piante Faro)

(Piante Faro) Michele Leocata (Avimecc)

(Avimecc) Davide Piatti (Crédit Agricole)

(Crédit Agricole) Annarita D’Urso (Le Village by CA Sicilia)

(Le Village by CA Sicilia) Marcello Mangia (Mangia’s)

(Mangia’s) Emanuele Amodeo (Marketers)

Presenti anche docenti, esperti e professionisti come Tiziano Caruso, Salvatore Cultrera, Florinda Saieva, Girolamo Cusimano, Maria Teresa Ferlita.

Per le istituzioni hanno partecipato Dario Cartabellotta (Regione Siciliana – Attività produttive), Francesco Pinelli (Assessorato all’Istruzione), Franco Pignataro (Presidente ITS Siciliani).

Ha inviato un messaggio agli studenti anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, impegnato in nuove iniziative a sostegno delle startup giovanili.

I talk e le sessioni di confronto sono stati moderati da Fabrizio Carrera, Nerina Di Nunzio e Simone Aiello.

