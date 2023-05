Gran finale al Teatro Garibaldi di Enna, di scena la storica compagnia de I Guitti

di Press Service

03/05/2023

Ultimo appuntamento al Teatro Garibaldi con la 9ª edizione di Voci di Sicilia. Una rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna. Sabato 27 maggio è di scena la storica compagnia de I Guitti in “Sarto per signora” di George Feydeau. La commedia brillante con il libero adattamento e la regia di Gaetano Libertino verrà poi replicata domenica 28 maggio.

Scambi d’identità, sotterfugi, amori segreti sono gli elementi di questa divertentissima commedia degli equivoci basata sull’infedeltà coniugale. Spettacolo in tre atti, “Sarto per signora” descrive gli sforzi del prestigioso medico Mauro Mauri per riuscire a incontrarsi con la sua amante. Ovviamente, senza che, né sua moglie né il marito di lei, ne vengano a conoscenza. A questo scopo, il dottore affitterà un appartamento in cui, uno dopo l’altro, sfileranno tutti i personaggi guastando l’intimità della coppia. Mauro Mauri verrà così costretto a spacciarsi per un sarto specializzato in abiti da donna, con l’intento di nascondere la verità dei fatti. Nell’atelier ormai smesso faranno ingresso via via l’amante di Mauro, sua moglie, il marito dell’amante, l’amante di quest’ultimo. E ancora un amico di famiglia, anch’egli tradito e abbandonato, e infine la suocera.

La casualità di questi incontri sfocerà inevitabilmente in un’interminabile frenesia scenica che porterà a galla i molteplici adulteri. Tuttavia, la pièce teatrale interpretata da I Guitti si conclude con un ironico ritorno allo status quo iniziale. Le infedeltà saranno fatte passare per semplici fraintendimenti, sottolineando la tacita accettazione da parte di ognuno. Come recita un antico proverbio: tutto è bene quel che finisce bene.

L’appuntamento con “Sarto per signora” è sabato 27 maggio alle ore 20.30, al Teatro Garibaldi di Enna, all’interno della rassegna Voci di Sicilia. La commedia brillante con il libero adattamento e la regia di Gaetano Libertino verrà poi replicata fuori abbonamento domenica 28 maggio alle ore 18.30. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket (https://www.liveticket.it/) e presso i punti vendita ad esso collegati.

