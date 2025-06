Mirabella Imbaccari si è confermata punto di riferimento per la promozione delle eccellenze siciliane grazie alla manidìfestazionr “Sicula Gourmet“, offrendo un evento capace di coniugare tradizione e futuro, convivialità e consapevolezza.

In programma dal 23 al 25 maggio 2025 nel centro storico di Mirabella Imbaccari, tra via Pio La Torre e piazza Aldo Moro, la manifestazione ha presentato un programma ancora più ricco rispetto alla scorsa edizione, pensato per attrarre visitatori, appassionati, operatori del settore e famiglie in cerca di un’esperienza autentica. Tre giorni di eventi, degustazioni e spettacoli in cui la Sicilia del gusto, della cultura e dell’innovazione si racconta in tutte le sue sfumature.

“Con grande soddisfazione desidero esprimere il mio apprezzamento per la straordinaria riuscita dell’evento Sicula Gourmet, conclusosi domenica 25 maggio – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Ferro – L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo vissuto in questi giorni sono il segno tangibile di quanto questo progetto, ambizioso ma profondamente radicato nel nostro territorio, sia stato capace di coinvolgere e unire. Ringrazio sentitamente tutti gli attori che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: i buyer che hanno creduto nella nostra realtà, l’Associazione Cuochi Ennesi per l’eccellente contributo professionale, la Protezione Civile, l’associazione Armerina Emergenze, l’amministrazione comunale, e in particolare la responsabile del progetto, la dottoressa Roberta Lazzara, per l’impegno e la competenza dimostrati. Un sentito grazie anche agli organi di stampa che hanno raccontato e dato visibilità all’evento”.

Organizzato dal Comune di Mirabella Imbaccari, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, “Sicula Gourmet” è stato un viaggio nei sapori identitari dell’isola e nelle visioni di futuro delle sue comunità rurali.

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si presenta con un programma ancora più ricco, pensato per attrarre visitatori, appassionati, operatori del settore e famiglie in cerca di un’esperienza autentica. Tre giorni di eventi, degustazioni e spettacoli in cui la Sicilia del gusto, della cultura e dell’innovazione si racconta in tutte le sue sfumature.

Organizzato dal Comune di Mirabella Imbaccari, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, “Sicula Gourmet” è molto più di una rassegna enogastronomica: è un viaggio nei sapori identitari dell’isola e nelle visioni di futuro delle sue comunità rurali.

Durante tutta la manifestazione, i visitatori potranno esplorare un percorso esperienziale tra stand di produttori locali, degustazioni guidate, laboratori del gusto, momenti di approfondimento, musica dal vivo e spazi ludici per famiglie e bambini.

Un vero e proprio itinerario del gusto che abbraccia l’intera filiera dell’agroalimentare siciliano: dai formaggi artigianali ai salumi tradizionali, dall’olio extravergine d’oliva ai vini naturali, dai grani antichi alle conserve tipiche, fino ai dolci della tradizione, reinterpretati con creatività contemporanea.

“Sicula Gourmet” vuole essere anche un momento di riflessione e confronto sui temi chiave del comparto agroalimentare: sostenibilità, biodiversità, rigenerazione delle aree interne, filiera corta, turismo rurale e innovazione generazionale.

Con questa seconda edizione, Mirabella Imbaccari si conferma punto di riferimento per la promozione delle eccellenze siciliane, offrendo un evento capace di coniugare tradizione e futuro, convivialità e consapevolezza.

Luogo: Mirabella Imbaccari, MIRABELLA IMBACCARI, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.