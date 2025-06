Cerimonia sobria ma intensa nel suo significato quella che questa mattina si è tenuta alla Questura di Siracusa per l’intitolazione alla memoria del giovane canicattinese Assistente della Polizia di Stato, Luca Scatà, Medaglia d’Oro al Valor Civile, venuto a mancare prematuramente a seguito di una lunga malattia il 25 luglio dello scorso anno all’età di 37 anni.

Alla cerimonia presenti con la moglie Miriana, la mamma Pinuccia e la sorella Federica, a rappresentare la città di Canicattini Bagni, il Sindaco Paolo Amenta e il Vice Sindaco Marilena Miceli, il Questore Roberto Pellicone, il Prefetto Giovanni Signer, l’Arcivescovo Francesco Lomanto, con tutte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, e ancora, alcuni degli amici di Luca, Don Marco Ramondetta Parroco della Chiesa Madre, e i rappresentati del Gruppo Scout Agesci Canicattini 1 e del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni che hanno segnato la formazione giovanile di Luca.

Luca Scatà, “eroe semplice” come tutta la stampa italiana e internazionale lo definì dopo l’atto eroico che lo vide protagonista, il 23 dicembre 2016, a Sesto San Giovani, nel corso di un conflitto a fuoco, nel difendere il suo collega di pattuglia alle Volanti, Cristian Movio, rimasto ferito, e nel neutralizzare, uccidendolo, il terrorista Anis Amri autore della strage al mercatino di Natale di Berlino nel quale persero la vita 12 persone.

Per questo suo gesto di coraggio e alto senso del dovere nel 2017 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo insignì, assieme al suo collega Movio, in occasione delle celebrazioni per il 165° anniversario della fondazione della Polizia, della Medaglia d’Oro al Valor Civile

Oggi, la memoria di Luca, come ha ricordato il Questore Pellicone, rimane per sempre impressa nei cuori di tutti i colleghi che varcando quotidianamente la soglia della Sala Operativa, cuore pulsante di tutto il controllo del territorio della provincia, leggeranno la targa a lui intitolata a memoria del suo gesto eroico e del sacrificio che ogni poliziotto compie quotidianamente a servizio della collettività.

«Siamo profondamente onorati di questo importante atto voluto dal Questore e da tutti i poliziotti – ha detto il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta -. Il ricordo di Luca, nostro “eroe semplice”, rimarrà impresso in questo importante luogo istituzionale e di legalità che è la Questura. Ma il ricordo e la memoria di Luca rimarranno vivi anche nella sua città, Canicattini Bagni, dove stiamo ultimando tutte le procedure per intitolargli un luogo di grande visibilità e partecipazione dei canicattinesi. Luca Scatà era e resta uno di noi, e il suo insegnamento di coraggio, alto senso del dovere e, soprattutto, di determinazione e lotta nel raggiungere un sogno, che sin da bambino era quello di entrare in Polizia, rimarranno d’esempio per i nostri giovani e le generazioni future».





