ForumDay venerdi scorso per festeggiare un anno di associazione. Ed occasione per parlare di turismo, di collaborazione tra pubblico e privato e di attenzione ad un settore strategico per la crescita ma troppo spesso oggetto di attacchi e critiche a vuoto

–

SCICLI – L’associazione “Forum Operatori Turistici” ha celebrato il suo primo anniversario con un incontro nella prestigiosa villa “La Forma dell’Acqua”, un momento di riflessione sulla strada percorsa e sulle future direzioni. L’associazione è nata con una missione chiara: affermare il valore strategico del turismo, non solo sotto l’aspetto economico, ma anche sociale, culturale e di impegno territoriale.

Il Presidente Maurizio La Micela (*) ha sottolineato con forza il peso crescente del turismo nell’economia italiana, evidenziando un tasso di crescita dell’8% che lo pone nettamente al di sopra del settore manifatturiero (+2%). Nonostante questi dati, La Micela ha denunciato una percezione ancora negativa e un’ingiustificata “aggressione politica e pratica” verso il settore. Ha ribadito che il turismo è un vero motore economico, specialmente per l’export, data la predominanza di visitatori internazionali. “Questo è solo il primo anno,” ha concluso La Micela, “e il viaggio continua,” ribadendo l’impegno costante del Forum.

Strategia Pubblico-Privato: La Chiave di Svolta per il Turismo Locale

Il Forum crede fermamente che lo sviluppo turistico dipenda da una solida collaborazione tra pubblico e privato. A tal fine, all’evento hanno partecipato figure chiave dell’amministrazione di Scicli: il Sindaco Mario Marino, l’Assessore al Bilancio Cettina Portelli e il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico Peppe Causarano.

Il Sindaco Marino ha illustrato l’impegno dell’amministrazione su diverse opere, dagli ampi investimenti alla manutenzione ordinaria, un concetto ripreso dall’Assessore Portelli con riferimenti a progetti in corso. Il Comandante della Polizia Locale, Maria Rosa Portelli, ha evidenziato il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il decoro urbano, essenziale per l’immagine turistica della città, anche attraverso attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Il Ruolo del GAL e la Costruzione di una “Destinazione di Qualità”

Il Vicesindaco Causarano ha poi introdotto l’intervento del Direttore del GAL “Terra Barocca”, Salvatore Occhipinti, anch’egli presente. Il GAL si propone come punto di riferimento per coordinare i comuni locali e promuovere una “destinazione” turistica di qualità, incarnata dal marchio “Enjoy Barocco”.

Il Direttore Occhipinti ha ribadito l’importanza della collaborazione sinergica tra tutte le parti in causa – istituzioni e operatori privati – per costruire un’offerta turistica coesa e di eccellenza, capace di attrarre un flusso turistico sempre maggiore e di qualità per il territorio.

Video dell’intera serata su YouTube suddivisi per i vari interventi





Cliccare sul titolo per apertura YouTube

Introduzione alla giornata da parte del presidente del Forum, Maurizio La Micela

Presentazione dati sul Turismo italiano

Presentazione dati sul Turismo in Sicilia e provincia di Ragusa

Intervento Sindaco di Scicli Mario Marino sui lavori ed infrastrutture in itinere a Scicli

Intervento assessore Cettina Portelli sugli interventi e costi per i servizi

Intervento Comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli sui servizi posti in essere dalla Polizia Locale

Intervento Catia Zani, Forum Executive Meeting, sul progetto di collaborazione con esercizi commerciali

Intervento direttore del GAL, Salvatore Occhipinti

Intervento del vice sindaco di Scicli, Peppe Causarano





—

(*) il direttore di questo magazine è anche il presidente del Forum

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.