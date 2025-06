Il liceo “Leonardo” si è particolarmente distinto al Taobuk international book festival, che si svolge a Taormina, che combina letteratura, arti, cinema, scienza e musica, offrendo, nei luoghi più suggestivi della perla dello Jonio, incontri con autori, artisti, filosofi ed intellettuali.

Sono stati ben tre i premi assegnati agli studenti del liceo giarrese, uno per la migliore video recensione dedicata al romanzo “I virtuosi” dello scrittore franco-algerino Yasmina Khadra, ad avere ricevuto il premio gli studenti della classe 2ª G, per la creatività, la capacità critica e l’impegno, guidati dai docenti prof.ssa Rosangela Bartolo e prof. Antonio Hans Di Legami.





Il progetto ha coinvolto attivamente la classe in un percorso di lettura, analisi e restituzione creativa dell’opera, sfociato in una video recensione intensa, originale e tecnicamente curata. Gli studenti hanno saputo cogliere i temi profondi del romanzo: la giustizia, l’etica e la responsabilità individuale. Il successo della 2ª G evidenzia la capacità della scuola di sapere dialogare con il mondo della cultura, rendendo gli studenti protagonisti attivi del proprio tempo.

Un altro riconoscimento è stato conferito alla studentessa Sofia Pulvirenti, premiata per la sua acuta ed intensa recensione di “Spettri” di Monica Maggioni. Un risultato brillante, frutto della sensibilità dell’alunna sotto l’attenta guida dell’insegnante Claudia Altomare.





Doppio premio, infine, per il gruppo di lettura del liceo “Leonardo”, dopo il successo al Salone del Libro di Torino, arriva anche il riconoscimento al Taobuk Festival, per il potente lavoro ispirato a “Horcynus Orca “di Stefano D’Arrigo. Gli studenti hanno dato voce, attraverso un bellissimo testo, a pensieri autentici su temi come scuola, emozioni, sport, musica e relazioni. Si tratta degli alunni delle classi 2E, 2M, 3E e 3H, guidati con passione dalle insegnanti Gabriella Gullotta e Letizia Torrisi.

Soddisfatta dei brillanti risultati ottenuti dagli studenti al Taormina book festival, la dirigente scolastica, Tiziana D’Anna, che ha sottolineato che non si tratta solo di un premio alla bravura, ma di un riconoscimento alla passione, all’ entusiasmo, che, quotidianamente, i ragazzi vivono in classe. La lettura per loro rappresenta un’esperienza viva e travolgente, se proposta con metodo e cuore, in questo loro viaggio di crescita.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

