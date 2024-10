Dopo mesi intensi dedicati allo sport e alla natura, Green League taglia il traguardo e sale sul podio.

Insieme abbiamo sperimentato diversi sport e messɜ alla prova.

Ê giunto ora il momento di celebrare questo viaggio di crescita personale e ricco di emozioni. E come farlo al meglio? Naturalmente, con una grande festa all’insegna dello sport e del divertimento!





Ti aspettiamo sabato 19 ottobre 2024 dalle 10:00 alle 13:00

al Parco della Salute Livia Morello, Foro Italico Umberto I, 1, Palermo





Un programma ricco di attività sportive e intrattenimento per tutte le età.

Sport e discipline per giovani e adultɜ:

Pallavolo

Tennis

Taekwondo

Yoga

Pilates

Armwrestling (braccio di ferro)

Calcio camminato

Parkrun

Sport e attività per bambinɜ e famiglie:

Alfabetizzazione motoria e attività ludica per piccolɜ dai 2 ai 5 anni





Ci sarà anche musica dal vivo con le performance di Caterpillar, Paraonde e CO e un rinfresco finale per tuttɜ lɜ partecipanti.





La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le fasce di età: giovani, persone adulte, bambinɜ, famiglie e associazioni.





Cogli l’occasione per conoscere nuove realtà, provare nuove discipline sportive ed entrare in contatto con appassionatɜ di sport come te!

Ti aspettiamo e… porta chi vuoi!

Luogo: Parco della Salute Livia Morello, Foro Italico Umberto I, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 19/10/2024

Data Fine: 19/10/2024

Ora: 10:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.