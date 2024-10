Sabato 5 Ottobre i giovani della città di Caltagirone scendono in campo per trascorrere il sabato pomeriggio in modo alternativo: riqualificare un sentiero naturalistico e restituirlo alla propria comunità.

Protagonisti dell’iniziativa i volontari dell’Associazione giovanile KEFI, i membri della Consulta Giovanile di Caltagirone e di Plastic Free, con il prezioso supporto delle associazioni Archeoclub Show People e SIKELIA Festival.

Gli enti, unendo le proprie risorse e spinti da un forte senso di responsabilità verso la propria città, hanno raccolto oltre 1 tonnellata di rifiuti, realizzando un servizio impattante per l’area del “Sentiero delle Pietre”, che nonostante l’impegno profuso, necessiterà ancora di ulteriori interventi per riqualificare completamente la zona.

“Il nostro operato rappresenta solo l’inizio di un percorso che desideriamo sviluppare all’interno della città” – ha detto Mariachiara Regolo, Coordinatrice di KEFI Caltagirone – “Tre sono gli elementi che hanno guidato al successo questo progetto: collaborazione, dedizione e un desiderio di contribuire al benessere della nostra comunità. Ci impegneremo a sensibilizzare non solo su questioni ambientali, ma anche su quelle sociali e culturali, affinché il nostro operato possa avere un impatto duraturo e completo.”

“Siamo convinti che con piccoli gesti il cambiamento sia possibile e con quest’iniziativa lo abbiamo dimostrato insieme, unendo la grinta di noi giovani e il nostro desiderio di resilienza” – così Luana Gagliano, Presidente della Consulta Giovanile di Caltagirone, si è associata alle impressioni di Regolo.

Anche Verdiana Scivoli (Plastic Free) ha condiviso le opinioni delle due giovani attiviste – “Speriamo che questo intervento sia l’inizio di una stagione di attività che coinvolgano sempre più giovani e associazioni, unendo il senso civico alla promozione del benessere della città”.





Luogo: CALTAGIRONE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.