Terzo e ultimo week-end di ITF a Solarino. Domenica 19 novembre verrà assegnato il titolo del singolare, mentre già oggi si saprà quale coppia si aggiudicherà il doppio della GVH Cup, ultimo appuntamento della tappa W25 organizzata in provincia di Siracusa. Dopo una settimana di incontri di altissimo livello, sono ancora in gioco sia Lisa Pigato che la ceca Linda Klimovicova, vincitrici della TopSpin Energy Cup e dell’Archigen Cup.

“Dall’allineamento ai quarti di finale è un risultato che salta all’occhio – ha dichiarato il direttore del torneo Renato Morabito – come non si può trascurare la presenza ai quarti della testa di serie del tabellone Isabella Shinikova. Tra queste tre giocatrici potrebbe esserci una o più protagoniste del weekend, senza sottovalutare le ambizioni di Giorgia Pedone”. Che Solarino sia un appuntamento cruciale per le tenniste in ascesa viene confermato – questa settimana – dall’ingresso della stessa tennista palermitana tra le dieci più forti in Italia. La partecipazione ai quarti Archigen Cup le ha infatti permesso di guadagnare sette posizioni ed ottenere anche il proprio best ranking. “Giorgia è una tennista che sta esprimendo un ottimo gioco – ha dichiarato Morabito – mi congratulo con lei”. Pedone affronterà Nuudi ai quarti, per Pigato derby azzurro contro Eleonora Alvisi. Linda Klimovicova sfiderà invece Beatrice Ricci e a seguire si giocherà il match tra la testa di serie Shinikova e Samira De Stefano. Nel doppio si giocherà oggi la finale tra la coppia Moratelli-Pigato e Shapateva -Webley Smith.

