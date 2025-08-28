Palermo 28 agosto 2025 – Crollo allo stadio, il 30 agosto il 36° anniversario. Dopodomani alle 9.30, nella sala del “Renzo Barbera” dove è esposta la lapide, si terrà la cerimonia organizzata dalla Fillea Cgil Palermo per ricordare Antonino Cusimano, Serafino Tusa, Giovanni Carollo, Giuseppe Rosone e Gaetano Palmeri, i cinque operai edili morti il 30 agosto 1989 durante i lavori di ampliamento dello stadio in vista dei mondiali di calcio di Italia 90. Saranno presenti la Cgil Palermo, i familiari delle vittime, l’associazione vittime caduti sul lavoro, costituita il 13 agosto scorso, la società Palermo Calcio e l’amministrazione comunale.

“Per noi è sempre un momento di elaborazione e di proposta che, partendo dal ricordo doloroso e dalla memoria di quei cinque morti, ci rimanda a un tema drammatico di estrema attualità – afferma il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – Malgrado i 36 anni trascorsi da quell’evento tragico, la sicurezza sul lavoro continua a mantenere una caratteristica di emergenza e pericolosità. Anche quest’anno il dato è cresciuto, ad oggi abbiamo superato i 13-14 morti sul lavoro del 2023 e 2024 in provincia di Palermo. E malgrado il trend negativo, le istituzioni continuano a non dare adeguati segnali”.

“Da sabato – prosegue Ceraulo – ripartiranno tutte le iniziative in programma con la neo costituita associazione vittime caduti sul lavoro, che sta provando a contattare tutti i familiari che hanno subito la perdita dei propri cari in incidenti sul lavoro, per mettere insieme un movimento che possa, da qui ai prossimi mesi, portare avanti una serie di rivendicazioni, come la modifica normativa per l’equiparazione di vittime del dovere anche ai familiari dei morti sul lavoro ”.

“E’ importante la presenza della società Palermo Calcio, che anche per quest’anno- aggiunge il segretario Fillea Cgil Palermo – ha colto il nostro appello e ha dato l’autorizzazione a poter esporre all’interno dello stadio, in occasione della partita Palermo-Frosinone, il cartello #bastamortisullavoro, per veicolare il messaggi attraverso il popolo rosa nero, che si è dimostrato sempre sensibile. Durante l’anno, coinvolgeremo gli operai edili portandoli allo stadio con indosso la maglietta con cui si chiede di alzare l’attenzione per mettere fine a questa strage”.

