L’IBAR – Istituto di Bioarchitettura e Ricerca innova il modo di intendere benessere e cultura: nasce “Cultura in Salute”, progetto per il campionamento dell’aria nella sala lettura per bambini nella Biblioteca comunale Vincenzo Bellini di Catania. L’occasione per presentarlo è la conferenza stampa tenutasi oggi nella suggestiva Sala Sant’Agata del Palazzo della Cultura, dove il tema del benessere indoor ha trovato spazio nel dialogo con la comunità.

«Vogliamo uscire dagli ambiti tecnici e rendere il concetto di salute ambientale comprensibile e concreto per tutti» ha dichiarato con passione PhD Francesca Pedalino, Presidente IBAR. Al suo fianco, nel corso dell’evento, diverse voci istituzionali e professionali si sono alternate, a conferma della centralità sociale del progetto.





Tra gli interventi di rilievo:

• Dott.ssa Sara Spina, dirigente comunale responsabile dell’assessorato alla Cultura, ha sottolineato l’importanza del connubio tra spazio pubblico e salute per i cittadini;

• PhD Massimo Gozzo, Direttore del Dipartimento di Architettura e Ambiente (DAEA) di IBAR, ha illustrato le tecnologie e i criteri progettuali che garantiranno ambienti salubri e confortevoli.

A suggellare la collaborazione tra istituzioni e professionisti, gli Ordini provinciali – tra cui Geometri, Agronomi, Architetti, Ingegneri, Avvocati, Chimici, Fisici, Farmacisti, Medici, Biologi, Geologi e Giornalisti – hanno conferito il loro patrocinio all’iniziativa, insieme al Comune di Catania.

