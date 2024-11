La mostra Iconic Women, una coinvolgente esperienza multisensoriale di Domenico Pellegrino, resterà aperta al pubblico fino al 4 maggio 2025. Nuovi gli orari di apertura al pubblico: la mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 a Palazzo Mazzarino, via Maqueda 383 a Palermo.



Iconic Women rende omaggio a figure femminili simbolo di forza e carisma, reinterpretate da Pellegrino con le sue iconiche luci della tradizione del Sud Italia. Attraverso immagini, parole, musica e realtà aumentata i visitatori vivono un’esperienza immersiva nella storia, la vita, i valori delle donne iconiche che Pellegrino ha scelto per questa sua prima collezione.



Esperienze didattiche e visite private



Sono disponibili visite guidate private per gruppi e il progetto scuole, accessibile tutti i giorni su prenotazione. Il progetto didattico per le scuole di ogni ordine e grado prevede una visita attiva e interattiva con laboratorio, offrendo agli studenti un’esperienza formativa e dinamica della durata di 90 minuti.





Luogo: Palazzo Mazzarino, via Maqueda , 383, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/11/2024

Data Fine: 04/05/2025

Ora: 10:00

Artista: Domenico Pellegrino

Prezzo: 6.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.