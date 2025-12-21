Un risultato di portata storica per la tutela delle minoranze linguistiche in Sicilia. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le riserve destinate ai comuni dell’Isola, inserendo uno stanziamento di 400 mila euro per l’anno 2026 specificamente dedicato ai comuni Arbëreshë e Gallo-Italici

La misura, fortemente voluta e suggerita dal Sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, è stata sostenuta e portata avanti all’ARS dall’On. Giuseppe Geremia Lombardo e dal Gruppo “Grande Sicilia”.

“Si tratta di un traguardo fondamentale che riconosce, finalmente con risorse concrete, il valore della nostra identità”, dichiara il Sindaco Leonardo Spera.

“Questo finanziamento non è solo un supporto economico, ma l’inizio di una nuova stagione di tutela per la nostra storia, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Voglio ringraziare l’On. Lombardo e il Gruppo Grande Sicilia per aver compreso l’importanza della mia proposta e averla trasformata in realtà operativa”.

Tuttavia, il Sindaco Spera chiarisce che questo stanziamento rappresenta solo il primo passo di una strategia politica più ampia: “Non intendiamo fermarci qui. Sebbene le risorse stanziate siano una base solida, il nostro obiettivo primario resta la scrittura e l’approvazione di una norma regionale specifica per la tutela delle comunità Arbëreshë. La nostra identità merita una protezione legislativa strutturale e permanente”.

Il provvedimento approvato dall’ARS apre dunque la strada a un percorso di valorizzazione che vedrà i comuni Arbëreshë protagonisti di un rilancio culturale ed economico, puntando a fare della propria specificità un volano di sviluppo per l’intero territorio siciliano.





