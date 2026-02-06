Il Carnevale di Sciacca 2026 dedica uno spazio speciale ai più piccoli, veri protagonisti della festa. Lo farà con gli eventi organizzati direttamente da Futuris e Record Eventi ma anche con un programma di eventi collaterali organizzati dall’Associazione L’AltraSciacca che uniscono il fascino delle tradizioni alla magia della narrazione.

Tre gli appuntamenti organizzati da L’AltraSciacca presso il Teatro Tenda del Giardino del Museo del Carnevale.





Si parte giovedì 12 febbraio (Giovedì Grasso) alle 17:30 con “A Carnevale ogni storia vale!” . Un pomeriggio di storie, filastrocche e maschere classiche a cura del gruppo locale Nati per Leggere, dove i bambini non saranno solo spettatori, ma si trasformeranno nei protagonisti dei racconti. L’incontro si concluderà con una merenda a base di chiacchiere per festeggiare insieme. (età consigliata 3-6 anni)





Ecco il link per la registrazione gratuita https://forms.gle/czCBF4U8mi9LFJ6s5

Il weekend sarà invece nel segno della fantasia con “Yona l’archivista di sogni”, in scena sabato 14 (ore 16:00) e domenica 15 febbraio (ore 17:00). Attraverso il teatro d’improvvisazione, i bambini aiuteranno Yona a ritrovare e riscrivere il “sogno perduto” di Peppe Nappa. Una fiaba interattiva per imparare a credere nei propri sogni e scoprire che, con l’impegno e la fantasia, ogni ostacolo può essere superato.

Un’occasione imperdibile per vivere la festa più allegra dell’anno in una dimensione creativa e formativa dedicata alle famiglie.

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

