Noto, 6 gennaio 2026 – Remigrazione e Riconquista esordisce anche in Sicilia, primo approdo in Europa della criminale immigrazione clandestina di origine africana. A Noto, capitale del Barocco, lo sventolio dei tricolori, ha fatto da cornice allo striscione Remigrazione in pieno centro storico, illuminato dal verde, bianco e rosso della bandiera patria. L’indiscriminato utilizzo del caporalato affonda le radici proprio nelle campagne, e non solo, siciliane; la manovalanza della delinquenza, le nuove mafie straniere e tutte le storture legate agli sbarchi, la Sicilia da decenni soffre il fenomeno e anche per la Trinacria è giunto il momento di dire basta! L’azione precede la raccolta firme per la proposta di legge popolare che partirà a febbraio.

L’Italia chiama, la Sicilia risponde.

www.remigrazione.org

Luogo: Noto

