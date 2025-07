Il Consorzio di Tutela della Mandorla di Avola ha partecipato per la prima volta al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione agroalimentare del Nord America, allestita allo Jacob K. Javits Convention Center di New York City e giunta quest’anno alla 69esima edizione.

Il 29 giugno si è svolta l’inaugurazione del Padiglione Italia, curato da Universal Marketing in collaborazione con l’Agenzia ICE e l’assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana, il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale della fiera, dove il Consorzio è presente con la propria storia, propri prodotti e i rappresentanti dei soci, unendosi così ad altre eccellenze italiane per promuovere il meglio dell’enogastronomia nazionale. Inaugurazione a cui ha partecipato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha poi visitato lo stand del Consorzio accolto dal sindaco di Avola Rossana Cannata e dal direttore del Consorzio Francesco Midolo. Tra i primi ospiti anche Pietro Armenti, imprenditore, scrittore e urban explorer de “Il mio viaggio a New York”.





Al rientro da New York – ieri ultimo giorno di fiera – il Consorzio traccerà il bilancio della trasferta oltreoceano, diventata un’occasione per rafforzare l’immagine della Mandorla di Avola nel mercato internazionale.

«Portare il nostro prodotto simbolo in terra americana, patria della mandorla californiana, specialità tra le più diffuse al mondo, significa affermare con forza il valore distintivo di un’eccellenza italiana che si fonda su qualità, tradizione e sostenibilità. Ci stiamo presentando a target differente di consumatori americani e non solo, ma con la forza di un prodotto che ha radici profonde, caratteristiche organolettiche uniche e una filiera fortemente legata al territorio», ha commentato il direttore del consorzio Francesco Midolo. «L’interesse sulla mandorla – ha poi aggiunto – è stato trasversale, con scambi di contatti e richiesti di listini da medie industrie di trasformazione, catene di pasticcerie o shop italiani in America. Grande entusiasmo per i confetti, pezzi pregiati dei prodotti ottenuti con la Mandorla di Avola».





«Essere qui a New York, in un palcoscenico internazionale così prestigioso, è motivo di grande orgoglio non solo per il Consorzio ma per tutta la città di Avola e per l’intero territorio coinvolto nella coltivazione delle nostre 3 cultivar. La Mandorla di Avola rappresenta un’eccellenza identitaria, frutto del lavoro di generazioni di produttori e simbolo del nostro territorio. Essere qui a New York, in uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale, è frutto di un nuovo lavoro di slancio e di promozione che il consorzio sta intraprendendo in sinergia con i partner istituzionali, comune e Regione Siciliana. La sua presenza al Summer Fancy Food è la conferma di quanto la qualità, la tradizione e l’innovazione possano far dialogare i nostri prodotti con il Mondo, aprendo nuove prospettive di crescita per l’intera filiera e per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco di Avola Rossana Cannata.

