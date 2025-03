Il coro delle voci bianche del Gonzaga vince il Festival Internazionale di Musica Global Education Festival

Lo spettacolo all’Ariston di Sanremo con duemila giovani

PALERMO – Con grande emozione i bambini e le bambine del coro delle voci bianche della scuola primaria e della primary school del Gonzaga Campus, diretto dal maestro Antonino Palazzolo, hanno ricevuto il primo premio assoluto Delfino d’Argento e il premio del comitato nella 26esima edizione del Festival Mondiale di Creatività Gef (Global Education Festival).

L’esibizione del coro, caratterizzata da una originale rilettura in chiave classica del celebre brano Nothing Else Matters dei Metallica, ha incantato la giuria e il pubblico.

La serata finale della kermesse internazionale, a cui hanno partecipato diversi cori provenienti da tutto il mondo, è avvenuta lo scorso sabato. L’evento si è inserito dentro la manifestazione di Sanremo Junior, la gara canora internazionale che ha visto la presenza di giovanissimi artisti dai 6 ai 15 anni. I vincitori sono stati proclamati nel corso della finale del festival mondiale di creatività nella scuola del Gef a cura della Kismet di Paolo Alberti.

Al Gonzaga Campus sono presenti alunni provenienti da 26 nazioni del mondo. “Il Campus ha sempre dato grande rilievo all’educazione musicale e, in particolare, all’attività corale – sottolinea il maestro Antonino Palazzolo -, considerandola non solo la base formativa per ogni musicista, ma anche un potente strumento di crescita personale. Cantare insieme insegna disciplina, condivisione e spirito di collaborazione, valori fondamentali per la formazione di uomini e donne pronti ad affrontare il futuro. Questa vittoria conferma il valore della musica come esperienza educativa e di vita”.

“Siamo contenti perché la nostra intuizione di anni fa sta dando buoni frutti – affermano il direttore generale e la vicedirettrice del Gonzaga p. Vitangelo Denora e Marilena Poderati -. La nostra Scuola Primaria, infatti, grazie al tempo pieno, offrendo un approccio integrato, valorizza ogni aspetto della persona e fornisce delle solide competenze al bambino. Il progetto teatro e musica, avviato 3 anni fa, ha rafforzato l’area espressiva e l’approfondimento della conoscenza di sé. La musica come linguaggio universale, arricchendo le loro vite, supera le barriere culturali e linguistiche e contribuisce a creare una società più ricca e consapevole”.





