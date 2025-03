La storia di Andrea Colletti, partinicese doc, è quella di un uomo che ha trasformato la sua passione in una vera e propria missione. Fin dal 2007, anno in cui ha iniziato a cimentarsi nel softair, ha dedicato tempo ed energie a sviluppare competenze in simulazioni e strategie tattiche. La sua dedizione lo ha portato a diventare presidente dell’ASD Commando Dragoni di Partinico nel 2016, un ruolo che gli ha permesso di far crescere una comunità di appassionati e di organizzare eventi significativi.

Nel 2022, Andrea ha fatto il suo ingresso nella FIPS (Federazione Italiana Softair), collaborando con figure di spicco come il presidente Davide Celestri, che lo ha guidato nel processo di tesseramento presso l’ASI nazionale. Questo passaggio ha arricchito ulteriormente il suo percorso nel softair, portandolo a ricevere un importante riconoscimento il 30 marzo 2025, quando ha assunto la carica di presidente regionale del settore softair ASI in Sicilia.

Oltre alla sua carriera nel softair, Andrea è anche vice dirigente della Guardia Agroforestale Italiana presso il distaccamento di Partinico/Trappeto. Qui, unisce la sua passione per la natura con le sue competenze professionali. Con la sua esperienza e il suo spirito di leadership, è pronto a guidare il settore del softair verso un futuro promettente, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela dell’ambiente. La sua storia è un esempio di come la passione e l’impegno possano avere un impatto significativo, sia nello sport che nella vita professionale.

Luogo: Partinico, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

