È la regina italiana del country internazionale, una delle voci più magnetiche e delle penne più affascinanti degli ultimi anni ed ora, Mikol Frachey, dopo aver incantato il pubblico con brani come “Cowgirl Dance”, “Valley Girls Blues” ed il recentissimo apripista “Dream Back”, presenta al mondo un progetto straordinario, “Stories To Tell” (Delma Jag Records), un EP che fonde il suo talento da fuoriclasse a sonorità country dalle sfumature rock e blues, raccontando storie che commuovono immergendosi nella bellezza e nelle sfide della vita.

Questo nuovo lavoro è un vero e proprio mosaico di esperienze vissute, di frammenti di anima che si intrecciano per dar forma ad una narrazione musicale toccante, in cui ogni brano si fa specchio di una delle tante fasi attraversate negli ultimi tre anni dalla cantautrice valdostana dall’attitude internazionale.

Con una sensibilità e un carisma incredibili e una carriera che l’ha portata ad esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali, Mikol Frachey è diventata la voce italiana più rappresentativa del country moderno: dall’uscita dell’album pubblicato in piena pandemia, un lavoro che l’ha portata al #39 della classifica UK dei dischi country più ascoltati, Mikol ha trovato il coraggio di raccontarsi, di mettere a nudo le sue esperienze e di trasformarle in musica.

“Stories To Tell” rappresenta la sua capacità di trasmettere i sentimenti attraverso le sue storie, storie che si fondono con quelle del pubblico, perché, come lei stessa ricorda, «tutti abbiamo quella casa che abbiamo dovuto lasciare, quell’amore tormentato, quel sogno custodito fin da bambini.»

Con una produzione curata insieme al team di Delma Jag Records, che ha garantito all’artista il pieno controllo creativo, “Stories To Tell” alterna momenti di puro country allegro e spensierato a momenti più introspettivi e profondi, rendendo ogni traccia unica e carica di un’energia sincera e diretta.

Un disco intimamente emozionante, capace di arrivare dritto al cuore a tratti come un pugno e a tratti come una carezza; un abbraccio che avvolge l’ascoltatore in una stretta di condivisione, comprensione e accettazione.

«Questo EP – spiega Mikol – è un viaggio che mi ha portata a comprendere la bellezza delle storie, perché anche i ricordi più difficili e le esperienze più dure un giorno diventano “stories to tell”, da condividere e da cui imparare.»

Per celebrare l’uscita di questo piccolo capolavoro dal respiro internazionale, Mikol Frachey è pronta a portare la sua musica oltre confine, con un tour che attraverserà diverse città della patria del country, nato nelle zone rurali del continente nordamericano. Dalle pianure del Texas alle atmosfere uniche di Nashville, fino a varcare l’Oceano per raggiungere il pubblico europeo in Svizzera e nel Regno Unito, l’artista è pronta per un viaggio che, con l’energia e la finezza che la contraddistinguono, la porterà a sfiorare nuove scene e cuori in un crescendo di emozioni, toccando città iconiche del genere.

“Stories To Tell” – Le date del Tour:

31/10 – Houston, USA

02/11 – Dallas, USA

03/11 – Birmingham, USA

11/11 – Nashville, USA

17/11 – Nashville, USA

11/12 – Baden, CH

15/03/25 – Glasgow, UK

16/03/25 – Glasgow, UK

22/03/25 – Zürich, CH

31/05/25 – London, UK

Ogni tappa sarà l’occasione per condividere i ricordi e i sentimenti che hanno plasmato questo EP, portando “Stories To Tell” a contatto con chi ha ispirato le sue storie, le sue esperienze e le sue riflessioni più intime.

«Oggi si parla tanto di successi e numeri – afferma Mikol, in conclusione -, ma le storie che portiamo dentro meritano di essere condivise, anche quelle più difficili e dolorose, perché alla fine, ogni ricordo è una storia da raccontare.»

A seguire, tracklist e track by track dell’EP.

“Stories To Tell” – Tracklist:

1. Valley Girl Blues

2. Dream Back

3. Stories To Tell

4. My Whole Life In A Memoriy

5. Miss Roulette

6. Hangover Like Love

“Stories To Tell” – Il disco raccontato dall’artista:

“Valley Girl Blues”: il primo brano dell’EP è un country-rock dalle sfumature blues, nato da un profondo senso di frustrazione. Ero stufa di sentirmi dire che ho solo avuto fortuna, mentre lavoro duro da quando avevo 15 anni. È una risposta schietta a chi sottovaluta le sfide che molti artisti indipendenti affrontano ogni giorno. Ispirata da figure come Loretta Lynn e Carrie Underwood, mi sono lasciata andare, mettendo a nudo il mio lato più combattivo e audace.

La seconda traccia del disco è “Dream Back”, una ballata malinconica ed evocativa che ripercorre i sogni di una giovane Mikol, cresciuta con la passione per la danza e la disciplina del movimento. Tra bullismo e difficoltà, sono sempre rimasta fedele a quella bambina che danzava oltre il dolore e le difficoltà. Non sarò mai un’étoile, ma la determinazione che ho imparato mi accompagnerà per sempre. La produzione elegante del pezzo riecheggia le sonorità dei Lady A; ci tenevo che fosse carica di emozioni.

“Stories To Tell” è il brano che dà il titolo all’EP e rappresenta un punto di svolta nella mia carriera. L’ho scritta mentre riordinavo i miei diari, riflettendo sulle lezioni apprese e sulla bellezza del processo che ognuno vive. Credo serva toccare il fondo per spingersi più in alto, mescolando nostalgia e resilienza. Flavia e Momo, i musicisti che mi hanno accompagnata fin dagli inizi, hanno contribuito a creare un arrangiamento intimo e vibrante.

“My Whole Life In A Memory” è una canzone che nasce da un ricordo profondo e toccante, vissuto accanto ad un albero di amarene nella casa dei miei nonni, luogo dove ho imparato a suonare ed in cui ho trascorso le mie estati più felici. Mi sono chiesta: “Come posso far stare tutta la mia vita in un ricordo?” Ho trovato come sempre risposta nella musica ed è così che è nato questo brano.

La penultima traccia dell’EP è “Miss Roulette”, un ritratto immaginario di un’agente segreto femminile, forte e letale, che si prende gioco dei cliché e dei limiti imposti. Ho affidato la produzione a Kate Malone, artista di Nashville, che ha saputo dare al pezzo un tocco rock-pop in stile Lindsay Ell. “Ripeti ancora che una ragazza non può essere” è la frase con cui Miss Roulette, con eleganza e strategia, sfida le convenzioni di genere. È un inno alla forza e all’indipendenza femminile.

“Hangover Like Love” si ispira al documentario su Amy Winehouse “Hangover Like Love” e racconta il tormento dell’amore attraverso la metafora di una sbornia. Volevo trasmettere come le emozioni e l’amore, simili a una sbornia, possano rivelarsi dolorose al risveglio, ma con un fascino irresistibile che coinvolge e travolge. È una canzone dal sapore rock, in cui ogni strumento “soffre” all’unisono. Mi sembrava il modo perfetto per chiudere l’EP con una nota di struggente intensità.

“Stories To Tell” è un’opera che incanta sin dal primo ascolto, ma che assume nuovi strati di significato ad ogni nuovo play. È un disco che va oltre la musica, per regalare all’ascoltatore un racconto che parla di sogni, difficoltà, e della bellezza del percorso. Mikol Frachey, ancora una volta, dà prova di essere una delle voci più autentiche e talentuose della scena country internazionale.

È un EP che invita a riflettere sul valore delle esperienze, sulla resilienza e sulla forza di condividere le proprie storie per sentirsi parte di qualcosa di più grande, in un mondo che spesso ci mostra solo la sua faccia migliore. “Stories To Tell” è un abbraccio, una stretta di comprensione e un invito a ricordare che ogni momento vissuto ha un valore inestimabile ed ogni singola esperienza è parte di una storia più grande.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.