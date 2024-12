Venerdì 20 dicembre, alle ore 17.30, nell’aula consiliare “Alberto Giacomelli” della Casa Comunale di Misiliscemi, a Salinagrande, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, Salvatore Tallarita, organizza una conferenza con il critico d’arte Luca Nannipieri, per parlare dei primi atti relativi al progetto della costituenda Pinacoteca comunale.

Tra i futuri progetti di sviluppo del Comune di Misiliscemi, infatti, c’è anche quello legato alla realizzazione di spazi dedicati all’arte e alla cultura, luoghi fruiti non solo dagli abitanti del territorio, ma che possano accogliere turisti e visitatori, ed eventi culturali ad ampio raggio.

Tra i progetti da realizzare, e per i quali si stanno già sviluppando delle idee, c’è quello che vede la trasformazione della grande palestra che si trova all’interno dell’area della Casa Comunale in un auditorium di circa 250 posti: un luogo dedicato allo svolgimento di eventi artistico-culturali, musicali e teatrali, utile ad ospitare conferenze, convegni e meeting. Partner per l’avvio e lo sviluppo del progetto dedicato all’arte sarà il Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani, dal 2014 punto di riferimento per l’arte e la cultura nella città capoluogo.

L’idea di diffondere l’arte a Misiliscemi riguarda anche la rigenerazione urbana del territorio attraverso la street art, con l’individuazione di spazi pubblici comunali o di proprietà di altri enti/privati oggi deturpati o in disuso, dove poter realizzare dei murales.

Dell’argomento, con Luca Nannipieri, ne parleranno il sindaco, Salvatore Tallarita e l’artista Piergiorgio Leonforte Aka Piriongo, introdotti dalla giornalista Jana Cardinale. Nel corso dell’incontro verrà presentato anche il libro di Nannipieri, “Candore Immortale” (Rizzoli), che narra la storia della nascita del Louvre, museo tra i più visitati al mondo, dopo le razzie di Napoleone, e di come Canova osò sfidarlo riuscendo a riportare in Italia i capolavori da lui sottratti, missione per la quale metterà a repentaglio la sua stessa vita e che lo farà diventare – più tardi, dopo il crollo del vasto impero – il primo cosiddetto “monument man” di sempre. Il libro è l’occasione per riflettere su che cosa unisca l’arte ai popoli e alle comunità.

Chi è Luca Nannipieri:

Nato a Pisa nel 1979, Nannipieri è uno dei più noti critici d’arte italiani. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati anche all’estero. È spesso ospite di trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset.

