Il Maestro Mastrini torna in Sicilia, dopo diverse tappe che l’hanno visto protagonista in tutta Italia e non solo. Lunedì 28 luglio, Mastrini, sarà così in concerto a Pedara di Catania, presso l’Auditorium Conchita D’Agata, alle ore 20.30 con ingresso libero. Continua così per Mastrini il trionfante Ghost Tour 2025, con cui l’artista ha toccato più di 160 date tra il 2024 e il 2025, suonando nelle più importanti città del mondo, da New York a Parigi, da Tokyo a Varsavia, partendo dal cuore dell’Asia Centrale, in Kazakistan e fino ad arrivare in America, dove si concluderà a Miami nel febbraio 2026.

Un abbraccio musicale che, grazie al linguaggio puro del pianoforte che supera qualsiasi barriera linguistica o culturale, ha unito migliaia di persone in tutto il mondo e che il Maestro regala al suo Paese.





Un concerto emozionale che è un vero viaggio in Musica sulle note dell’album Ghost, pubblicato nel 2024, che ha incorniciato un momento chiave nella carriera di Maurizio Mastrini, definito dalla critica uno dei suoi progetti più intensi e maturi.

Ghost è nato in un luogo magico: la Suite Caruso dell’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dichiara Maurizio Mastrini: “Il brano che dà il titolo all’album è nato dallo stesso pianoforte della stanza 448 del Vittoria Excelsior di Sorrento dove nel 1986 Lucio Dalla scrisse la magica melodia di Caruso. Ho voluto soggiornare in quella stanza per una notte, respirare la stessa atmosfera, con la consapevolezza che nello stesso letto dove Dalla aveva dormito, io avrei potuto creare qualcosa di nuovo.





È stato un incontro magico con la storia della musica e quando ho messo le dita sul pianoforte, tutto è venuto fuori naturalmente. Il nome Ghost è nato da sé, perché la composizione ha un’anima eterea ma anche molto passionale e struggente. Un po’ come il celebre studio di Chopin, La caduta di Varsavia, ma al tempo stesso romantico e malinconico, con un richiamo al celebre film omonimo. È stata una sensazione che mi ha travolto, un’emozione che ho voluto racchiudere in una sola parola: Ghost”.

Con Ghost, Maurizio Mastrini conferma il suo ruolo di ambasciatore della musica contemporanea italiana nel mondo, capace di unire tradizione e innovazione, silenzio e pathos, in un equilibrio rarefatto, ma accessibile.

Luogo: Auditorium Conchita D’Agata, PEDARA, CATANIA, SICILIA

