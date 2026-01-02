42° anno n.1871 -Il Giornale di Cefalù -31-12-2025 – Simona Vicari super Social

Il Giornale di Cefalù ripete l’esperienza iniziata lo scorso anno di analizzare e confrontare il peso sui più diffusi social degli amministratori e consiglieri comunali di Cefalù e non solo. E risultano davvero tante le sorprese a cominciare dal gran balzo in avanti nella classifica dell’ex sindaco e parlamentare Simona Vicari.

Pensieri di Fine Anno. Il giornale li raccoglie dalle voci di Franco Catalano “L’anno nuovo”, Gaetano Forte “Capodanno”, Salvo Gugliuzza “L’anno che verrà” e Margherita Neri Novi ” ‘U presepiu viventi”.

Lo “Speciale 2025” propone infine una sintesi ragionata delle immagini, interviste, pensieri, andati in onda nei 49 numeri del Giornale di Cefalù pubblicati nell’anno su temi di attualità, politica, cultura, associazioni, sport.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1871 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 31 dicembre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





