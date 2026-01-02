Il 31 dicembre esce “Cin Cin”, il nuovo videoclip dei Bellamorèa, duo composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, da anni impegnati in un percorso artistico che unisce musica, tradizione mediterranea, attenzione al sociale e impegno civile..

Con “Cin Cin”, i Bellamorèa sorprendono il pubblico con un brano dalle sonorità disco anni ’70, allegre e trascinanti, che si fa inno alla vita, alla gioia di vivere e alla capacità di rialzarsi dopo le difficoltà.

Un brano volutamente leggero, ma dal messaggio profondo: non un invito a bere, bensì un brindisi simbolico al coraggio, alla speranza, all’orgoglio di ciò che siamo.

Il progetto nasce anche dall’esperienza quotidiana degli artisti nel mondo della scuola, dove ascoltano spesso ragazzi raccontare ansia, paura di non farcela e senso di inadeguatezza. “Cin Cin” vuole essere una risposta diversa: un incoraggiamento, un abbraccio musicale, un invito a celebrare la vita anche nei momenti più complessi.

Il videoclip è impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Uccio De Santis, che con la sua sensibilità e umanità rafforza il messaggio del brano.

Cin Cin, dicono i Bellamorèa – nasce pensando a tutte quelle volte in cui tutto sembra difficile, imprevedibile, e ti viene voglia di mollare. Noi a scuola, ascoltiamo ragazzi che parlano di ansia, di paura di non farcela, di sentirsi inadeguati. Avere con noi Uccio De Santis in questo progetto è stato speciale, perché incarna perfettamente questo spirito: sdrammatizzare, guardare la vita con gratitudine e ricordarci che abbiamo già tanto. Quindi questo è il nostro brindisi: a chi resiste, a chi cade e si rialza, a chi sceglie di esserci davvero. Cin Cin. Brindiamo a noi.»

«Bisogna sdrammatizzare e ricordarsi che il dono più grande è la vita stessa. Spesso rincorriamo chissà cosa, lamentandoci, senza accorgerci di quanto abbiamo già. Se impariamo a goderci ciò che siamo e ciò che abbiamo, possiamo diventare persone davvero più serene e felici.»

“Cin Cin” si inserisce in un progetto più ampio di benessere sociale e psico-fisico, che attraverso la musica vuole portare leggerezza, motivazione e consapevolezza, senza rinunciare alla profondità che caratterizza il percorso dei Bellamorèa, riconosciuti nel 2021 anche da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

Luogo: SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

