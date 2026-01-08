43° anno n.1872 -Il Giornale di Cefalù

Il Giornale completa l’analisi della presenza sui social degli amministratori comunali proponendo questa settimana la classifica dei Sindaci dei comuni madoniti. Quanto sono cresciuti sui Social i Primi Cittadini di 18 Comuni delle alte e basse Madonie nel corso del 2025? Commentano i risultati e la comunicazione “social” Marcello Catanzaro, sindaco di Isnello e Pietro Musotto, sindaco Pollina.

Alla Galleria di Giuseppe Provenza ed Angelo Daino “La storia dell’enogastronomia siciliana”, un affascinante viaggio alla scoperta delle radici e delle evoluzioni della cucina siciliana, risultato di secoli di scambi e contaminazioni che l’hanno arricchita, creando una sintesi unica di culture diverse. Intervento dello scrittore-docente Mario Liberto.





A 50 anni dalla prematura scomparsa il ricordo dell’imprenditore Salvatore Giardina con la 29° edizione del Torneo di Volley organizzato dalla società Kepha 2.0 le cui squadre sia maschile che femminile, dopo un minuto di silenzio, hanno affrontato al Pala Ignazio Cefalù, alla presenza del figlio dell’imprenditore Saro, l’Altavilla. Un premio anche per Salvo Gugliuzza memoria storica della pallavolo cefaludese e per l’arbitro, ex giocatore, Mimmo Papa.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1872 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dall'8 gennaio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo.

