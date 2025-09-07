Nella storica Chiesa di San Giuseppe al Duomo, in Via Vittorio Emanuele II, 216, nel cuore di Catania, dal prossimo 12 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, si apre un varco verso l’universo dorato e visionario di Gustav Klimt. Non una semplice mostra, ma un’esperienza totalizzante: “Il Mondo di Klimt” (Virtual Experience and Images) con l’organizzazione di “Alta Classe Lab”, invita il pubblico a oltrepassare le cornici della pittura per abbandonarsi a un viaggio sensoriale e virtuale, dove arte, tecnologia e memoria storica si intrecciano in un racconto avvolgente.

L’artista simbolo della Secessione Viennese rivive attraverso immagini e proiezioni immersive a 360°, installazioni interattive, animazioni digitali e scenografie virtuali tridimensionali che trasformano lo spazio sacro della chiesa in un vero e proprio scrigno di luci, colori e vibrazioni. Tra le opere protagoniste, Il Bacio, Giuditta I e L’Albero della Vita si impongono con la loro aura magnetica, ma la mostra offre anche l’occasione di entrare nei salotti, negli atelier e nei luoghi che hanno alimentato l’immaginario di Klimt, regalando al visitatore un accesso inedito alla sua poetica e al suo tempo.

Questa esposizione multimediale non si limita a riproporre la pittura, ma ne amplifica le emozioni, proiettando lo spettatore in una dimensione sospesa tra storia e contemporaneità, tra silenzio contemplativo e meraviglia tecnologica. Un incontro che invita a riscoprire Klimt non solo come pittore, ma come interprete di un’epoca irripetibile, capace di dialogare ancora oggi con i linguaggi più moderni della comunicazione visiva.

La mostra a Catania è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 12.00 e alle 19.00), e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00).

Biglietti: 13€ adulti, 11€ bambini (dai 2 ai 12 anni). Per le scuole e i gruppi studenti è attivo il numero dedicato 3773053600. Info e prenotazioni: 3773053600.

Luogo: Chiesa San Giuseppe al Duomo , Via Vittorio Emanuele II , 216, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.