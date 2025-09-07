Un giovane fenicottero rosa è tornato a volare libero nel suo ambiente naturale, accolto dal grande stormo che in questo periodo popola le vasche della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, una delle più importanti aree di sosta per gli uccelli migratori del Mediterraneo e presidio fondamentale di tutela della biodiversità.

La sua avventura è iniziata qualche giorno fa, quando è stato avvistato in difficoltà sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, tra i bagnanti, e successivamente a Cornino, dove è stato recuperato.

Grazie all’intervento congiunto della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Castellammare del Golfo, il giovane fenicottero, in fase di migrazione, è stato soccorso ed affidato al personale del Punto di Primo Soccorso del Comando Corpo Forestale che in collaborazione con WWF Sicilia Nord Occidentale ODV e con il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, dove sono state verificate le sue condizioni di salute, risultate idonee al rilascio.

In coordinamento tra l’Ente Gestore della Riserva e il Corpo Forestale si è deciso di trasferirlo a Trapani per la liberazione, avvenuta con il supporto del personale dell’area protetta. Il momento più emozionante è stato il ritorno in natura: il giovane fenicottero, liberato in un luogo tranquillo della Riserva ha dapprima esitato, poi ha iniziato a rispondere ai richiami dei suoi simili e infine si è ricongiunto allo stormo di centinaia di fenicotteri già presenti nelle vasche. L’animale in questi giorni è stato monitorato a distanza dal personale della Riserva.

A seguito dell’episodio la direzione della Riserva Naturale ricorda a tutti un aspetto importante: se un fenicottero o un altro uccello migratore si ferma sulla spiaggia tra i bagnanti, non bisogna intervenire toccandolo, avvicinandosi o tentare di rincorrerlo.

L’unico comportamento corretto è lasciarli tranquilli e contattare immediatamente i soccorsi competenti, che valuteranno se lasciare riposare l’animale in assenza di difficoltà o provvedere al recupero in sicurezza.

Corpo Forestale della Regione Siciliana 1515

Guardia Costiera 1530 se l’animale si trova in spiaggia o in mare.

WWF Italia

Ente Gestore R.N.O. Saline di Trapani e Paceco

Luogo: italia, via carlo messina , 1, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.