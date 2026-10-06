Al Nauto Park – Parco della Salute Livia Morello, al Foro Italico di Palermo, arriva CinePark, la rassegna di cinema all’aperto che si rivolge a famiglie, adolescenti e bambini. Tre appuntamenti, sabato 10, 17 e 24 ottobre, tutti alle 18:30 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, per condividere il piacere del cinema sul prato di fronte al mare.

“Crescere, sentire ed essere sé stessi” è il filo conduttore della rassegna, che riunisce tre film capaci di parlare a generazioni diverse attraverso diversi temi, dall’amicizia alla scoperta delle emozioni, fino ad arrivare alla ricerca della propria identità.

Ad aprire CinePark, sabato 10 ottobre, sarà Ponyo sulla scogliera (2008), il film di Hayao Miyazaki che trasforma l’incontro tra due mondi in un’avventura di amicizia e cura reciproca. Attraverso lo sguardo dell’infanzia, il racconto avvicina il pubblico ai temi della gentilezza, dell’accoglienza e del rispetto per la natura.





Sabato 17 ottobre sarà proiettato Denti da squalo (2023), un racconto di formazione che si rivolge in particolare agli adolescenti e affronta i temi della perdita, della rabbia e del bisogno di trovare punti di riferimento. Il percorso del protagonista dà lo spunto allo spettatore di riflettere sul confine tra forza e prepotenza, sull’influenza e sul coraggio necessario che serve per scegliere la propria strada: argomenti che possono anche dare spunto per un dialogo tra genitori e figli.

A chiudere la rassegna, sabato 24 ottobre, sarà Il piccolo principe (2015), diretto da Mark Osborne: il film è ispirato alla celebre storia omonima di Antoine de Saint-Exupéry, in cui l’immaginazione si intreccia con l’amicizia e la scoperta di ciò che conta davvero. Una storia che invita a crescere senza perdere la curiosità, il piacere del gioco e la capacità di emozionarsi, e a riflettere sulle aspettative che accompagnano il passaggio dall’infanzia all’età adulta.

I film della rassegna saranno proiettati su un grande schermo gonfiabile di 7×5,5 metri, grazie a un videoproiettore laser professionale e un impianto audio a quattro casse.





CinePark si inserisce nel percorso di valorizzazione del parco promosso da Nauto Srl, che affianca alle attività sportive, al gioco e al tempo libero nuove occasioni di partecipazione culturale. Con questa rassegna, in particolare, Nauto Park rinnova la propria vocazione di luogo di incontro, inclusione e benessere.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Nauto Park – Parco della Salute Livia Morello, al Foro Italico di Palermo, con inizio alle ore 18:30 e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. A disposizione degli avventori ci sarà un servizio ‘truck bar’. Poiché le proiezioni si svolgeranno all’aperto, si consiglia di indossare abiti caldi e portare una coperta per godersi la serata in tutta comodità.

I film sono presentati con l’autorizzazione di Lucky Red, titolare dei diritti di distribuzione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.