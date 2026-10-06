Carini piange per la morte di Vittoria Failla 34 anni morta dopo avere lottato dopo un improvviso malore. La sua battaglia si è conclusa lasciando nello sconforto un’intera comunità.

La comunità dei fedeli della Chiesa Madre di Carini aveva invitato tutti a pregare per lei, affidandola al Signore e alla Madonna del Rosario. Oggi è arrivata la notizia più terribile.

Vittoria era una giovane mamma, una moglie e una amata maestra di danza. Collaborava con Arabesque Centro Studio Danza di Capaci, dove trasmetteva alle sue allieve passione, dolcezza e amore per la danza.

Lascia il marito Cristian e soprattutto un bambino di appena 2 anni. Un dolore immenso, impossibile da raccontare con le parole.

Ma nel dolore c’è anche un ultimo, straordinario gesto d’amore. Tempo fa Vittoria aveva firmato per la donazione degli organi. Una scelta di grande generosità che oggi potrebbe permettere, attraverso di lei, ad altre persone di continuare a vivere.

Tantissimi i commenti per una morte così improvvisa e assurda.

La comunità della Chiesa Madre di Carini si unisce al dolore di tutti i familiari che piangono la giovane mamma Vittoria Failla, strappata prematuramente all’affetto del suo bimbo, del marito, di tutti i familiari e di tutti gli amici.

Continuerà a vivere nel cuore di tutti e in coloro che riceveranno alcuni suoi organi, suo ultimo gesto di amore in questo mondo.

“Non ci posso credere che da un momento all’altro una persona non c’è più. Cara Vittoria Failla ti ho conosciuta una ragazza piena di vitalità una ragazza perbene e che amava il suo lavoro immensamente una ragazza dolcissima e con un carattere meraviglioso ancora non posso crederci che tu non ci sia più in questo mondo. Così all’improvviso. Riposa in pace maestra…adesso ballerai anche lassù…dai tanta forza ai tuoi familiari…ma soprattutto veglia e dai forza al tuo bambino. Che Dio ti abbia in gloria e vola più in alto che puoi. Non ti dimenticherò mai”.