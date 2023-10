Il progetto Re-Care Salute: Ricostruire Cura e Salute si presenta alla città con un percorso per immagini realizzate da persone senza dimora. L’evento si terrà presso i locali dell’Istituto Superiore Majorana, in via dell’Olimpo 20/22, il 17 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 13:00. L’evento proporrà un percorso che racconta per immagini la grave marginalità adulta e i problemi dell’abitare, intesi non solo in termini di mancanza di alloggi, ma anche come difficoltà sia materiale che psicologica di accedere alla dimensione della casa. L’iniziativa fa parte degli eventi organizzati per la settimana della sociologia che coinvolge gli accademici di tutta Italia.

Il progetto Re-Care è finanziato da Fondazione con il Sud attraverso il bando socio-sanitario 2020 e intende consolidare, a Palermo, una rete territoriale in grado di rispondere, con tempi e servizi adeguati, ai bisogni di cura delle persone senza dimora, con specifica attenzione alla tutela della salute mentale, favorendo percorsi di accompagnamento all’autonomia. L’iniziativa prende forma da una riflessione e collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale e realtà del privato sociale e del pubblico nel contesto della complessità, della promozione e cura della salute mentale. Il progetto intende rafforzare il care network tra pubblico e privato sociale al fine di attuare e consolidare percorsi assistenziali, di cura e i metodi di intervento in un’ottica comunitaria, come da Piano Strategico Regionale per la Salute Mentale.

Sono partner di progetto: La Panormitana Società Cooperativa Sociale (nel ruolo di ente capofila) l’associazione Nahuel, il Centro Astalli Palermo, la Fiopsd (Federazione Italiana Organismi Per Le Persone Senza Dimora), la Fondazione S. Giuseppe dei Falegnami, la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Palermo, l’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Dems)

L’evento è sostenuto, inoltre, dal CeSVoP e dal Consultorio per i Diritti MIF, che ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ente capofila di progetto.

Contatti:

Giulia Manzella (Responsabile Comunicazione di Progetto): 3201547567

Nadia Sabatino (Project Manager): 3288432366

Luogo: Istituto Superiore Majorana, Via Dell’Olimpo , 20/22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.