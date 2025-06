Il rapper più sicilianista del mercato musicale si confronta per la prima volta in una intervista. E non le manda a dire a nessuno: dalla dirigenza del Palermo Calcio al deputato regionale Ismaele La Vardera.

Il rapper Davide Giangreco, in arte Strego, racconta la sua storia da artista innamorato totalmente della Sicilia nella puntata 82 di “Egoriferiti”, il podcast su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.





YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gLwlvUaypz8&t=181s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/6nmq6oKd4Ci7ypcT6mUP0v?si=d9d3fa8fd5274455

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.





Nel corso della puntata Strego, oltre che raccontare la sua arte in musica, ha mostrato tutto il suo lato made in Sicilia, isola che a suo parere dovrebbe essere come «Uno Stato indipendente».

Anche Strego ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo comico Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.