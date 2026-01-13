“A tre anni dalla scomparsa di Biagio Conte, la sua presenza continua a farsi sentire come un’eco discreta ma tenace nelle strade, nei volti e nelle coscienze di chi ha incontrato il suo esempio.

Biagio non ha lasciato grandi discorsi né teorie complesse: ha lasciato gesti. Ha scelto la povertà come linguaggio, il silenzio come protesta, il servizio come forma più alta di parola. Camminava accanto agli ultimi non per rappresentarli, ma per condividere con loro la stessa strada, la stessa fatica, la stessa dignità.





Ma l’eredità più profonda di Biagio Conte è forse un’altra: l’invito a non voltarsi dall’altra parte, a credere che la compassione possa diventare scelta quotidiana, responsabilità collettiva.

Oggi, ricordarlo non significa soltanto celebrarne la memoria, ma raccoglierne il testimone. Continuare a camminare verso un mondo più giusto. Perché Biagio Conte ci ha insegnato che la speranza non è un’idea astratta”.

Questo il commento di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia

