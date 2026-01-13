L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo apre nuovamente le sue porte alla cittadinanza per l’Open Day che si terrà Sabato 17 Gennaio 2026, dalle 9:00 alle 13:00, nei quattro plessi dell’istituto:

· Plesso Centrale – Via G. Di Vittorio 11

· Plesso Mattarella – Via G. Di Vittorio 7

· Plesso Natoli – Corso dei Mille 1486

· Plesso Industriale – Via S. Antonio Abate

La scuola Di Vittorio, guidata dalla dirigente Angela Marciante, rappresenta uno dei poli attivi della trasformazione del quartiere grazie a progettualità innovative, attività inclusive e investimenti nelle strutture scolastiche. L’istituto si distingue per le sue dotazioni tecnologiche avanzate – tra cui laboratori di informatica con stampanti 3D, robotica e coding, aula podcast, laboratori di Scienze e Arte, biblioteca una palestra interna ed un campo da basket esterno – e per un modello educativo che mette al centro l’inclusione, sostenuta da uno sportello d’ascolto dedicato a famiglie e studenti.





Tra le iniziative recenti spiccano quelle legate alla solidarietà e alla cura delle relazioni: vincitori del primo premio del progetto nazionale “Giving Tuesday”, una manifestazione che mobilita organizzazioni e cittadini in gesti di generosità e promuovendo raccolte fondi per cause sociali, come quelle legate alla cultura e all’assistenza, con l’obiettivo di diffondere un’onda di generosità e cambiamento.

Durante l’Open Day verranno proposti numerosi laboratori e tra le attività più attese c’è il laboratorio dedicato all’inclusione basato su una escape room, un’attività focalizzata su inclusione, empatia e cooperazione. Perché – come ricorda la stessa scuola – seminare gentilezza è l’atto più rivoluzionario in una società sempre più competitiva.





«Vi invito calorosamente a partecipare al nostro Open Day, un’opportunità unica per scoprire da vicino il cuore pulsante del nostro Istituto Comprensivo. Crediamo fermamente nell’importanza di una comunità educante condivisa: genitori, insegnanti, studenti e territorio uniti formano la vera forza di una Scuola efficace, dove ognuno contribuisce con il proprio sapere e le proprie esperienze. Un luogo aperto, innovativo e profondamente legato al territorio» – afferma la dirigente Angela Marciante. «Il nostro obiettivo è costruire una comunità educante capace di essere parte attiva della rinascita dello Sperone. Apriremo le nostre porte per dialogare, visitare le aule e immaginare il futuro educativo dei vostri figli.»





L’Open Day del 17 Gennaio Si riconferma un invito alla cittadinanza a conoscere da vicino un’istituzione che, tra innovazione, gentilezza e visione, sta contribuendo a ridisegnare il volto di un quartiere in trasformazione.

Per informazioni:

Istituto Comprensivo “G. Di Vittorio” – Palermo

Via Di Vittorio 11, Palermo, Tel.091 621 6635

Luogo: Scuola, Via G. di vittorio, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

