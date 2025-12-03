La CISL SLP Sicilia, Federazione Lavoratori Poste, ha emesso una Diffida Formale e Messa in Mora Urgente (Art. 1219 c.c.) nei confronti di Poste Italiane S.p.A., denunciando la grave e intollerabile criticità relativa alla gestione del personale risultato inidoneo o non pienamente idoneo alle mansioni di Portalettere a causa di patologie conclamate.

La CISL SLP denuncia che l’atteggiamento di Poste Italiane è inaccettabile e che le belle parole aziendali non sono giustificate dai fatti. Un’azienda di questa portata che, prima “spreme i lavoratori come limoni” per poi abbandonarli nel momento del bisogno, dimostra una profonda mancanza di etica e responsabilità sociale.





Il Segretario Regionale SLP CISL Sicilia Maurizio Affatigato accusa l’Azienda di violazione del dovere di tutela della salute e della dignità dei lavoratori, mantenendo personale inidoneo al Recapito ed esponendolo a “rischi evidenti e imminenti”. La sottovalutazione del problema ha esposto, per diversi mesi, il personale siciliano a rischi inaccettabili.

La diffida ribadisce che l’obbligo di intervento sussiste in virtù di norme inderogabili, tra cui l’Art. 2087 Codice Civile (Obbligo generale di tutelare l’integrità fisica) e l’Obbligo di Accomodamento Ragionevole.

La CISL SLP ribadisce che la tutela dei lavoratori è una priorità non negoziabile ed esige un intervento risolutivo e immediato per affrontare questa problematica che l’Azienda ha sin d’ora “colpevolmente sottovalutato”.





L’Organizzazione Sindacale intimata e diffida Poste Italiane S.p.A. ad agire immediatamente, stabilendo un termine entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi per adempiere ai seguenti punti:

· Sospensione Immediata dalla adibizione alle mansioni di Portalettere (in particolare quelle che prevedono l’uso del motoveicolo o sforzo fisico intenso) del personale con condizioni di salute incompatibili.

· Attivazione Immediata della Sorveglianza Sanitaria mirata e necessaria (ai sensi degli artt. 18 e 15 D.Lgs. 81/08 e Art. 2087 c.c.).

· Ricollocamento Immediato del personale risultato inidoneo in mansioni compatibili con il proprio stato di salute, applicando gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dalla legge.

In assenza di risposte concrete e di un piano d’azione immediato, il sindacato preannuncia azioni legali e ispettive estreme. La CISL SLP avverte che, in mancanza di un riscontro positivo entro il termine indicato, l’unica azione rimasta a tutela della vita dei lavoratori sarà:

· Denuncia formale e circostanziata alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali responsabilità penali (incluse le ipotesi di violazione del D.Lgs. 81/08 e di reati contro l’incolumità individuale).

Ricorso Giudiziario d’Urgenza (ex Art. 700 c.p.c.) per ottenere la sospensione cautelare della mansione.

Maurizio Affatigato, Segretario Regionale SLP CISL Sicilia conclude: “Confidiamo in un repentino ravvedimento da parte di Poste Italiane e in una immediata assunzione di responsabilità per tutelare la salute e la dignità dei nostri lavoratori”.

Luogo: SICILIA

