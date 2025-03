“L’isola sconosciuta” è in programma alla Sala Verga sabato 22 marzo alle ore 17.30, mentre “Esercizi di stile” sarà alla Sala Futura sabato 22 marzo alle ore 20.45 e domenica 23 marzo alle ore 18.00

Catania, 20 marzo – Sarà un fine settimana intenso per il Teatro Stabile di Catania che mette in scena due proprie produzioni fuori abbonamento: alla Sala Verga sabato 22 marzo alle 17.30 è in programma “L’isola sconosciuta ovvero Candido alla ricerca della Sicilia”, adattamento e regia di Ezio Donato, mentre alla Sala Futura sabato 22 marzo alle 20.45 e domenica 23 marzo alle 18.00 sarà la volta di “Esercizi di stile” per la regia di Emanuela Pistone.

Il regista Ezio Donato ha realizzato questo spettacolo per ragazzi, liberamente ispirato a “Il racconto dell’Isola sconosciuta” di José Saramago, nella forma del socioplay: vengono raccontate le avventure di un giovane uomo alla ricerca di un’isola sconosciuta, che scoprirà poi essere la sua stessa Patria. Sono anche previste una serie di azioni teatrali improvvisate con i ragazzi presenti in sala, che saranno guidati da un gruppo di attori. In scena Franz Cantalupo, Marina La Placa, Gianni Amore, Ezio Donato e Gaia Lo Vecchio.





Spiega il regista Donato: “Attraverso il gioco teatrale, che farà rivivere miti, fiabe e leggende popolari siciliane, sarà offerta l’opportunità di dare movimento e voce ai ragazzi per conoscere la loro identità culturale e materiale, promuoverla e diffonderla. Il teatro sarà, così, restituito a quella funzione umana e civile, di interpretazione e ricreazione del mondo interiore e di quello che ci circonda, che lo dovrebbe sempre caratterizzare e quindi non solo come luogo di intrattenimento ed arte dell’effimero”.

Il secondo appuntamento, in programma alla Sala Futura sabato 22 e domenica 23 marzo, è con “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, nella versione italiana di Umberto Eco e la regia di Emanuela Pistone, che sarà sul palco insieme a Francesco Foti e Agostino Zumbo.





Lo spettacolo, finalista al premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” come “Migliore Spettacolo 2023-2024” e vincitore del premio per la categoria “Migliori luci” realizzate da Gaetano La Mela, ha radici lontane: infatti, nel capitolo 33 del Primo Libro del De copia verborum et rerum (1512), Erasmo da Rotterdam prende due frasi molto semplici e ne offre 150 variazioni dell’una e 200 dell’altra. A distanza di alcuni secoli, nel 1947, Gallimard pubblica in Francia per la prima volta gli Exercises di Raymond Queneau che si rifanno alle variazioni di Erasmo. Nel 1983 Einaudi pubblica la versione italiana a cura di Umberto Eco, che è un vero e proprio capolavoro.



“Esercizi di stile” è un esperimento linguistico che rende unica questa messa in scena, un divertissement che trasforma un episodio banale in un affascinante tessuto di variazioni stilistiche, ognuna delle quali rappresenta un microcosmo.





22 marzo 2025 ore 17.30 | Sala Verga (fuori abbonamento)

L’isola sconosciuta

ovvero Candido alla ricerca della Sicilia

adattamento e regia Ezio Donato

liberamente ispirato a Il racconto dell’Isola sconosciuta di José Saramago

scene e costumi Riccardo Cappello

musiche Matteo Musumeci

luci e video installazioni Gaetano La Mela

con (in ordine di apparizione) Franz Cantalupo (Candido), Marina La Placa (Trinacria), Gianni Amore (il fisarmonicista), Ezio Donato (il lettore), Gaia Lo Vecchio (Maria, la donna delle pulizie)

durata 80 minuti

produzione Teatro Stabile di Catania

Prezzo: bambini 8 euro – adulti 10 euro

22 marzo 2025 ore 20.45 e 23 marzo 2025 ore 18.00 | Sala Futura (fuori abbonamento)





Esercizi di stile

di Raymond Queneau versione italiana di Umberto Eco

regia Emanuela Pistone

costumi Riccardo Cappello

zione grafica Gaetano La Mela



luci e animazione grafica Gaetano La Mela

con (in ordine alfabetico) Francesco Foti, Emanuela Pistone, Agostino Zumbo

produzione Teatro Stabile di Catania

Finalista al premio “Le Maschere del Teatro Italiano 2024” come “Migliore Spettacolo 2023-2024” e vincitore del premio per la categoria “Migliori luci”

durata 60 minuti

si ringraziano per la gentile collaborazione Francesco Scimemi, Andrea Taddei, Michele Truglio

Prezzo biglietti Sala Futura:

Intero 12 euro -Ridotto 10 euro

