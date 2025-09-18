Si chiude con un bilancio più che positivo la seconda edizione dell’Eco Market Local Farmers – Show Cooking, svoltasi a Noto dal 5 al 14 settembre. La manifestazione, ideata da Olga Scaglione, fondatrice e CEO dell’associazione “Ti ci voglio portare”, ha celebrato l’artigianato sostenibile e le eccellenze del territorio, attirando un vasto pubblico tra Piazza Landolina e Piazza Trigona.

L’evento, sponsorizzato dall’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) e da ARS Centro di Formazione Professionale (con le sedi di Noto e Avola), insieme a Sicilia Regione gastronomica e in collaborazione con il Comune di Noto, ha trasformato le due piazze in un vivace punto di attrazione. Centinaia di turisti hanno affollato le piazze dal mattino fino a tarda notte, confermando il successo della manifestazione.





Il 13 settembre, una gara di cucina organizzata dall’istituto professionale ha vivacizzato l’atmosfera. Grande entusiasmo da parte degli alunni e degli educatori. “ Questa gara è stata pensata per metter in mostra gli alunni della scuola, che saranno i nostri futuri nel mondo” dichiara Di Giacomo Giovanna chef docente dell’ARS “La gara si è svolta” spiega “consegnando ai ragazzi una mistery box con all’interno alcuni prodotti biologici locali presi a km zero ed un kit di base tra cui olio, pane raffermo, ed altre materie prime povere in modo da poter realizzare delle pietanze che possano ricordare i sapori di casa ed i tempi delle nonne, attraverso una cucina di recupero”.

Una gara composta da quattro alunni, due per squadra, ma non antagonisti. Il senso della competizione è quello di valorizzare il lavoro di gruppo puntando sull’organizzazione e la professionalità.





“Questo evento è stato creato” sottolinea la docente Feresi Isabella “Per far conoscere, in giro per la Sicilia, la nostra realtà come scuola professionale, ma soprattutto per far capire ai giovani, l’importanza dello sviluppo sostenibile, educandoli al recupero del cibo evitando così, sprechi di alimenti” “Proprio come si usava un tempo” conclude.

Il concept di “Ti ci voglio portare” è focalizzato sulla sostenibilità fiore all’occhiello dell’Associazione. “Il mio intento” spiega Olga Scaglione “è divulgare la filosofia del no-spreco. Così come si creano vere opere d’arte riciclando i materiali più insoliti, lo stesso si può fare anche in cucina. Tutti i nostri prodotti tipici si prestano a rielaborazioni, pertanto basta attivare la fantasia per riuscire a non gettare nulla.

In conclusione afferma la Scaglione “Concentreremo i prossimi eventi sull’importanza della cucina e della tavola, dandovi appuntamento al prossima anno con la terza edizione dell’Eco Market che vedrà anche altre location oltre la nostra amata Noto.”

Luogo: noto, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

