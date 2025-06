A Ustica, per il “Villaggio Letterario – Libro Fest”, la rassegna ideata da Anna Russolillo e dedicata al dialogo tra scienza, archeologia, inclusione e bellezza, giunta quest’anno all’undicesima edizione, si preannuncia un weekend intenso con molte attività in programma.

Oggi, 27 giugno, alle 18, è in programma una visita guidata al Villaggio dei Faraglioni e, alle 23, al Museo archeologico “Seminara”, con l’inaugurazione della mostra “Preistoria facile. Le isole della Sicilia e della Campania nell’età del Bronzo”, curata da Anna Russolillo e Anna Abbate. Seguirà una degustazione di dolci di Ustica e limoncello di Procida.





Sabato 28 giugno prendono il via le giornate dedicate al tema “Vietato Non Toccare”: attività interamente incentrate sulla scoperta e la sperimentazione dei linguaggi della preistoria, aperte ai più giovani: dalle ore 11, l’Area Marina Protetta ospiterà il laboratorio “La mano di Poseidone con Lego Braille”, attività ludico-didattica pensata per l’inclusione di bambini con e senza disabilità visive, ideata da Anna Russolillo con la tiflologa Maria Concetta Cusimano e realizzata con Pasquale Palermo e Vita Montalto. Il laboratorio permetterà ai partecipanti di esplorare il mondo del mito attraverso un’esperienza tattile e multisensoriale, con l’ausilio di mattoncini Lego Braille.

Domenica 29 giugno, dalle ore 18.00, nel suggestivo scenario del Villaggio dei Faraglioni, con il gruppo archeologico Kyme è in programma una visita guidata e un laboratorio, dal titolo “Dallo scavo simulato al mestiere dell’archeologo, dal grano al pane il mestiere del vasaio, il cibo e la moda”: i ragazzi saranno coinvolti in attività manuali ispirate ai mestieri antichi: il ceramista, il vasaio, il tessitore. Un’occasione per riflettere anche su temi legati al design, al cibo e alla moda di un tempo.





Sempre domenica 29, alle ore 20.00, nello stesso Villaggio dei Faraglioni si inaugurerà la VIII tappa della mostra itinerante “L’Oro Nero del Mediterraneo. L’Ossidiana nella preistoria”, curata da Franco Foresta Martin e Anna Russolillo, con la partecipazione delle istituzioni culturali coinvolte e dei promotori dell’iniziativa. La mostra, che ha preso avvio al Museo Salinas di Palermo, proviene dall’isola di Vivara (Procida). All’inaugurazione saranno presenti Domenico Targia, direttore del Parco archeologico di Himera Solunto e Iato e Francesca Diana proprietaria di Vivara, l’isola flegrea con ben tre siti preistorici scoperti da Giorgio Buchner, Massimiliano Marazzi e Sebastiano Tusa.

Luogo: Varie sedi, USTICA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.