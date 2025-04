Ogni anno 600 trapianti di cornea: gran parte arriva da altre Regioni per carenza di donazioni. Da domani (giovedì 10) a sabato 12 aprile oltre 300 oculisti riuniti al 49° congresso della SOSI (Società Oftalmologica Siciliana). Tra gli ospiti alcuni luminari dell’oftalmologia: Edward Wylegala (Katowice, Polonia), Stanislao Rizzo (Roma), Leonardo Mastropasqua (Chieti), Marco Nardi (Pisa), Alessandro Mularoni (San Marino), Vincenzo Orfeo (Napoli) e Vittorio Picardo (Roma)





MESSINA (9 apr) – Ogni anno sono circa 600 i trapianti di cornea di cui hanno bisogno i siciliani ma la maggior parte degli organi arriva da altre Regioni per mancanza di donazioni: da qui la decisione di re-istituire una “Banca degli occhi” con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere le cornee che possono essere prelevate da una persona entro 24 ore dopo la morte.

Sarà uno degli argomenti chiave al centro del confronto in occasione del 49° congresso promosso dalla SOSI, Società Oftalmologica Siciliana, che da domani (giovedì 10) a sabato 12 aprile riunirà all’Una Hotels Naxos Beach a Giardini Naxos oltre 300 oculisti per trattare diversi argomenti che spaziano dalle malattie della cornea al glaucoma, dalla diagnostica Hi-Tech delle malattie della superficie oculare alle patologie neuro-oftalmologiche, dalle maculopatie alle malattie rare in Oftalmologia e così via.





“L’evento si articola in tre sale congressuali – spiega il presidente della SOSI prof. Pasquale Aragona – con un programma particolarmente ricco e articolato che prevede anche due Letture magistrali e la partecipazione di alcuni luminari dell’oftalmologia come Edward Wylegala (Katowice, Polonia), Stanislao Rizzo (Roma) e Leonardo Mastropasqua (Chieti), Marco Nardi (Pisa), Alessandro Mularoni (San Marino), Vincenzo Orfeo (Napoli) e Vittorio Picardo (Roma). Si tratta di esperti di riconosciuta fama internazionale, pronti a condividere con tutti noi oftalmologi siciliani i risultati del loro brillante percorso scientifico-professionale. I professori Orfeo e Picardo inoltre coordineranno gli interventi di chirurgia in diretta, che saranno eseguiti tra l’Ospedale San Marco e la clinica Morgagni di Catania: verranno effettuati da chirurghi giovani ma esperti, a carico sia del segmento anteriore che posteriore, utilizzando strumentazioni di ultima generazione e contestualmente uno spazio importante sarà dedicato alla formazione con corsi teorico pratici, simulatori dry-lab e wet-lab dedicati alla chirurgia bulbare”.





Nelle sessioni relative alle Comunicazioni libere, accanto ai preziosi contributi di professionisti già affermati, sarà dato ampio risalto ai giovani oftalmologi e agli allievi in Formazione Specialistica delle tre Scuole siciliane. Infine, due Corsi sono dedicati alla formazione, rispettivamente degli ortottisti e assistenti di oftalmologia e degli infermieri che affiancano gli specialisti nei diversi momenti dell’attività professionale e ai quali oggi vengono richieste competenze sempre più complesse, oltre che in ambito di management sanitario, anche di aggiornamento metodologico nel campo della ricerca.





Della SOSI fanno parte anche il vicepresidente Teresio Avitabile, il segretario Pietro Giuseppe Colosi, i consiglieri Vincenza Maria Elena Bonfiglio, Charles Anthony Martorana, Antonino Pioppio, Marcello Prantera, Antonio Rapisarda, Salvatore Sileci, Rosalia Sorce; del comitato scientifico del congresso fanno parte, oltre Aragona, Anna Maria Roszkowska, Alessandro Meduri, Elisa Imelde Postorino, Emilia Gallo e Paola Palino. Per info: segreteria organizzativa Bisazza Gangi www.bisazzagangi.it o sosi2025@bisazzagangi.it.

