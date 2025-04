Una delle principali riforme previste dal PNRR, imporrà alla Pubblica Amministrazione di uniformare la gestione della contabilità agli standard europei. Tale riforma della contabilità economico-patrimoniale che si basa sul principio internazionale “Accrual” rappresenta un passo fondamentale per migliorare la trasparenza dei bilanci e rendere più efficiente la gestione degli enti pubblici grazie ad una visione più chiara e completa della situazione economica.

Maggiore trasparenza significa quindi una gestione più responsabile e una rendicontazione più affidabile, elementi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni ed evitare che le scelte economiche di oggi ricadano sulle generazioni future senza un’adeguata pianificazione. Per raggiungere tali traguardi, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a fare uno sforzo per adeguarsi alla nuova contabilità.





Il convegno “Accrual: un nuovo orizzonte per la Pubblica Amministrazione”, che si terrà il 10 aprile alle ore 15.00 a Palermo in Via Sant’Oliva 8, offrirà un’occasione di confronto tra esperti, amministratori e professionisti del settore per approfondire le opportunità e le sfide legate all’adozione di questo nuovo modello contabile. L’evento sarà un momento cruciale per comprendere come affrontare la transizione con consapevolezza e per dotarsi degli strumenti necessari a realizzarla in modo efficace. Il convegno è organizzato da Accrual PA, il progetto di formazione gratuita per gli Enti pubblici dell’Università di Pisa, Asfel, Centro Studi Enti Locali e Deda Value.





Tra i relatori del convegno, interverranno l’Avv. Prof. Alessandro Dagnino, Assessore Regionale per l’Economia della Regione Siciliana, il Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, il Dott. Paolo Amenta, Sindaco di Canicattini Bagni, Presidente ANCI Sicilia e l’Avv. Prof. Angelo Cuva, Docente di Diritto Tributario Unipa, Coordinatore Tavolo Tecnico “Fiscalità e bilanci Enti locali” della Città Metropolitana di Palermo.

L’evento, moderato dall’esperto di Finanza locale, Riccardo Compagnino, è gratuito.

