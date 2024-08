Giovedì 29 agosto 2024 a partire dalle ore 16.00, partendo da piazza Valdesi fino ad arrivare a Piazza Mondello, attraversando il lungomare della spiaggia più famosa del palermitano, l’Unione Giovani di Sinistra, la giovanile di Sinistra Italiana, insieme a Europa Verde, Giovani Comunisti, Giovani Democratici e altre organizzazioni chiederanno più spazi di spiaggia libera.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare bagnanti e opinione pubblica sulla problematica della privatizzazione massiva delle coste italiane che anno dopo anno sottrae sempre più lembi al libero accesso dandoli in mano ai privati. Inoltre, la riduzione delle spiagge libere ha messo nelle condizioni lidi e stabilimenti balneari di essere in una condizione predominante dal punto di vista commerciale, tale da determinare un aumento del costo dell’utilizzo di sdraio e ombrelloni, tagliando fuori da tale servizio soprattutto le famiglie a basso e medio reddito, anche a causa dell’aumento del costo della vita e dell’inadeguatezza degli stipendi italiani.

In questo contesto, il Governo nazionale e la Regione Sicilia determineranno le concessioni balneari a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, col reale rischio che pezzi importanti delle nostre coste vengano svenduti ai potentati economici e alle multinazionali.

Partendo dalla spiaggia di Mondello verranno chiamate a raccolta associazioni, organizzazioni politiche, ambientalisti e singoli cittadini, per moltiplicare le iniziative in tutte le spiagge siciliane per chiedere a gran voce a Governo nazionale e regionale che le nostre coste non siano depredate e siano garantite adeguate spiagge libere per cittadini e famiglie che corrono il rischio di non poter usufruire delle spiagge libere visto il gran numero di bagnanti e di non poter usufruire delle spiagge attrezzate poiché inaccessibili dal punto di vista economico.

Luogo: Mondello, Piazza Valdesi – Piazza Mondello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

