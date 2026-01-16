I sogni sono il grande motore invisibile della nostra vita. Ci spingono verso mete che sappiamo spesso irrealizzabili, ma è proprio il tendere verso di esse a iniettare nelle nostre vene una linfa nuova, giorno dopo giorno.

Con questo spirito nasce “In tempo per sognare”, il progetto artistico del duo Sete cordas para ser feliz che verrà presentato sabato 17 gennaio a Catania, alle ore 18:00 presso il Centro Atena in collaborazione con Nuova Acropoli Catania. Un racconto in musica e parole che invita la città a riscoprire il valore profondo del sogno come forza propulsiva dell’esistenza umana.





Come il canto ipnotico delle sirene di Ulisse, i sogni ci attraggono e ci spingono verso mete inaspettate. Lo spettacolo prende vita da un personale arrangiamento dell’Arioso di Bach BWV 1056, che accompagna il pubblico in un viaggio simbolico tra i sogni di Frida Kahlo, provando a indicare una possibile strada verso un mondo più umano, consapevole e sensibile.

Il racconto musicale si snoda attraverso la musica europea, del Nord e del Sud America, per approdare a un contenuto inedito e profondamente evocativo: “Te recuerdo como eras”, il sogno dell’amore ormai trascorso di Pablo Neruda, musicato dal compositore siciliano contemporaneo Elio Lo Presti.





“In tempo per sognare” è un invito aperto a tutte le età, perché — come ricorda lo spettacolo stesso: «È per i sogni che la vita vale la pena di essere vissuta e c’è sempre un’età giusta per sognare.» «La vita ha il sapore dei sogni che la nutrono, e non c’è età che non sia pronta a sognare ancora.»

Un’esperienza che unisce musica, poesia e filosofia, pensata come momento di incontro, riflessione e bellezza condivisa, nel segno di quella ricerca di senso e di umanità che da sempre anima le attività di Nuova Acropoli e che ha trovato risonanza nell’ispirazione del duo Sete cordas para ser feliz e nelle finalità del Centro Atena.

Per informazioni:

Centro Atena – Nuova Acropoli Catania

380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it

Luogo: Centro Atena – Nuova Acropoli, Via Fimia , 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

