Dopo il successo in tutta Italia, “Capinera”, il toccante adattamento drammaturgico del celebre romanzo di Giovanni Verga, ritorna a Catania per inaugurare la stagione teatrale 2026 di Palco Off. Lo spettacolo è in scena il 31 gennaio alle ore 21 e il primo febbraio alle ore 18 da ZO Centro Culture Contemporanee di Catania.



“CAPINERA” racconta la storia di Maria, giovane costretta alla monacazione forzata dalla matrigna e dalla debolezza del padre, ambientata nella Catania di fine Ottocento. Quando un’epidemia di colera le permette una breve parentesi di libertà, Maria scopre l’amore e le mille sfumature dell’emotività umana, prima di essere nuovamente imprigionata nel convento, dove la sua esistenza si spegnerà tra follia e solitudine. La vicenda di Maria diventa una parabola potente sulla libertà negata e sulla lotta per l’autodeterminazione, tra le gabbie fisiche, psicologiche ed emotive che segnano la sua esistenza.





Con una regia che esalta il taglio contemporaneo, lo spettacolo si concentra sulla tematizzazione delle “gabbie”, simboli di tutte le costrizioni che segnano la vita della protagonista.

La performance di Rosy Bonfiglio, infatti, non si limita alla semplice recitazione, ma si fa veicolo di una riflessione profonda sulla condizione umana, sulle imposizioni che la società e le convenzioni impongono e sulla lotta per la libertà che attraversa ogni epoca e ogni cultura.

La narrazione è un flusso sonoro e fisico, dove la musica elettronica, la voce e il corpo dell’attrice si intrecciano in un’esperienza sensoriale e coinvolgente. La scena diventa un campo di battaglia tra il corpo e la mente, tra l’impulso di ribellarsi e la sofferenza di una libertà impossibile.





Un’opera che non si limita a raccontare una storia, ma coinvolge il pubblico in un’esperienza totale che tocca la mente e il cuore. Il respiro, il movimento e la parola si fondono in un’unica espressione artistica, che attraversa epoche e confini, rendendo il testo di Verga straordinariamente attuale.

La protagonista, interpretata da Rosy Bonfiglio, attrice, cantante e autrice, regala una performance vibrante e potente, attraversando con intensità gli stati di euforia, paura e disperazione del personaggio di Maria. La Bonfiglio, nota per la sua carriera tra teatro, musica e arti performative, ha saputo infondere nella sua interpretazione una carica emotiva unica, che ha conquistato il pubblico di tutta Italia.





“CAPINERA” è stato presentato a Milano nel Teatro Gerolamo e al Teatro Franco Parenti, selezionato al Fringe Catania Off 2024 e vincitore dell’Awards degli operatori italiani di Palco Off. Il lavoro è stato premiato anche per la sua regia e interpretazione, con menzioni speciali in festival come il TrentaTram di Napoli nel 2018.

Dettagli dello spettacolo:

Titolo: CAPINERA

Quando: Sabato 31 gennaio 2026 alle 21:00, Domenica 1 febbraio 2026 alle 18:00

Dove: ZO Centro Culture Contemporanee, Catania – Piazzale Rocco Chinnici, 6

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Sito web: www.palcooff.it Email: info@palcooff.it Telefono: 095 123456

La Storia di Verga:

Nel romanzo di Verga, Maria è una giovane donna costretta ad una vita di clausura, ma quando la peste la libera temporaneamente dal convento, scopre la vita e l’amore, mettendo in luce la complessità e la difficoltà dei sentimenti umani. Tornata nel convento, la sua lotta interiore culminerà in una tragica fine, segnando la sua esistenza come un simbolo di libertà e di sofferenza.

Rosy Bonfiglio – Bio

Rosy Bonfiglio è un’artista eclettica, attrice, cantante e autrice, che ha saputo unire il teatro alla musica, alla scrittura e alle arti performative. Ha lavorato con grandi nomi del teatro italiano e internazionale, come Gabriele Lavia e Luca Ronconi, ed è nota per il suo impegno nella creazione di opere che esplorano la contaminazione tra diverse forme artistiche. Con il progetto “CAPINERA”, Bonfiglio ha conquistato il pubblico italiano, portando in scena un potente lavoro di ricerca sull’identità, la libertà e le gabbie sociali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.