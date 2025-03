È stato scritto un nuovo capitolo nella storia culturale della nostra città con l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione Nuova Acropoli e del Centro Atena. È stata data vita ad una nuova realtà per offrire un’opportunità unica di crescita culturale, formazione e scoperta personale. Nuova Acropoli – che da sempre propone la Filosofia Attiva, promuove la Cultura e pratica il Volontariato – ha inaugurato la propria sede e il nuovo spazio aperto alla città: il Centro Atena. Il nuovo polo d’eccellenza vuole rispondere alle esigenze di una comunità sempre più desiderosa di spazi culturali in cui formarsi, crescere, ispirarsi insieme ad altre persone.





La cerimonia di inaugurazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, con la presenza di numerosi ospiti. La nuova sede è situata in un basso commerciale molto accogliente, ben curata nei dettagli e dallo stile semplice, moderno e funzionale. Una libreria che contiene oltre 5000 volumi catalogati, come dichiarato, è diffusa su più stanze per invitare alla lettura e alla ricerca. La sala Atena – la più grande e che dà il nome al Centro – ha ospitato il clou della serata. Circa 50 posti a sedere, un buon impianto audio/video, un pianoforte e una grande parete destinata alle esposizioni artistiche, per l’occasione curate da artiste volontarie dell’associazione. Durante la serata sono stati dedicati momenti di riflessione sui valori che animano Nuova Acropoli: la ricerca della conoscenza, l’importanza dell’ispirazione e del continuo impegno per la crescita dell’individuo e della collettività. Ospitando una numerosa partecipazione, l’inaugurazione ha permesso al centro di mostrare le sue caratteristiche e potenzialità che ci auguriamo, così come i volontari di Nuova Acropoli, possano essere opportunità di condivisione, crescita e stimoli di unione e collaborazione.





Nuova Acropoli è una realtà che da anni opera con impegno nella diffusione della filosofia per vivere meglio e sviluppare una coscienza più profonda del mondo che ci circonda. Il suo obiettivo è quello di promuovere l’educazione attraverso il pensiero filosofico, in modo che ognuno possa affrontare le sfide della vita con maggiore consapevolezza e serenità, costruendo se stesso e il mondo migliori. I volontari hanno portato avanti un importante progetto realizzando il Centro Atena, che rappresenta un passo in avanti e mette a disposizione della cittadinanza uno spazio per coltivare cultura e senso di appartenenza. Infatti, sarà possibile studiare o lavorare in orari dedicati in cui il centro sarà aula studio e co-working, ma anche organizzare conferenze, esposizioni artistiche, presentazioni di libri e molto altro!

Il cammino verso un futuro più consapevole e ricco di stimoli culturali è appena cominciato. Nuova Acropoli è pronta a scrivere questa nuova pagina insieme a chi desidera far parte di questa straordinaria avventura.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

